«منزال» لـ «شادويل» يحلّق بلقب «سبرينت كب ستيكس»

المصدر: متابعة: علي الظاهري

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حلق «منزال» بشعار «شادويل» بلقب سباق «سبرينت كب ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى على مضمار هايدوك في إنجلترا، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف أوين بوروز، مسجلاً زمناً قدره 1.8.44 دقيقة وبفارق ثلاثة أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «إماراتي أنا» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف كيفن ريان.

وفاز «تريبل تايم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بلقب «سوبيريور مايل ستيكس» بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف كيفن ريان، مسجلاً زمناً قدره 1.40.78 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «تقارب باي» بقيادة سين ليفي وإشراف ريتشارد هانون، بينما فاز على المضمار ذاته المهر «نافال باور» بشعار جودلفين بعد انتزاعه المركز الأول في سباق «أسيندانت ستيكس» للميل من فئة «ليستد» بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.43.32 دقيقة، بفارق طول وربع الطول عن «دانسينغ ماجيك» بقيادة كيران شومارك وإشراف روجر تيل.

وواصلت خيول الإمارات الانتصارات في المضامير الإنجليزية بعد أن حقق «ميسشيف ماجيك» لجودلفين فوزه الثالث على التوالي عقب انتزاعه لقب سباق «سيرينيا ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثالثة على مضمار كيمبتون بارك في إنجلترا، بقيادة الفارس بات دوبس وإشراف شارلي أبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.12.87 دقيقة بفارق طولين عن «بليفنيغ» بقيادة هاكتور كروتش وإشراف جورجي بوفي.

وحقق «مستهدف» بشعار شادويل لقب «سبتمبر ستيكس» لمسافة 2400 متر من الفئة الثالثة على مضمار كيبمتون في إنجلترا، بقيادة الفارس داني أونيل وإشراف جون وثادي غوسدن، مسجلاً زمناً قدره 2.34.44 دقيقة بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «دبي أونور» لمحمد العبيدة بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف وليام هاجاس، وجاء في المركز الثالث «أنفيرسال أوردر» لعبدالله المنصوري.

وكسب «فيرست فيو» لجودلفين سباق الميل «لندن فاينال هانديكاب» بقيادة كريستيان هوارث وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 1.39.04 دقيقة، بفارق نصف طول عن «بالدوميرو». ونال «ايربان سبراول» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لقب سباق «نيرسي هانديكاب» لخيول السنتين على مضمار آسكوت، مسجلاً زمناً قدره 1.30.27 دقيقة بقيادة ديفد بروبرت وإشراف شارلي ومارك جونستون.

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