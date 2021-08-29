ميسي في تشكيلة سان جرمان للمرة الأولى

المصدر: أ ف ب

سيحظى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بفرصة الدفاع عن ألوان فريقه الجديد باريس سان جرمان للمرة الأولى، وذلك بعدما ضمه مواطنه المدرب ماوريسيو بوكيتينو الى تشكيلة الـ22 لاعباً لمباراة مساء الأحد على أرض رينس في ختام المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ولم يشارك ميسي (34 عاماً) في مباراتين خاضها سان جرمان في الدوري المحلي منذ قدوم أفضل لاعب في العالم ست مرات الى نادي العاصمة الفرنسية كلاعب حر، بعد مسيرة زاخرة مع برشلونة الإسباني بدأها قبل 21 عاماً وأحرز خلالها جميع الألقاب الممكنة.

ولم يكن ميسي اللاعب الوحيد الذي يتواجد في تشكيلة سان جرمان للمرة الأولى هذا الموسم، بل سيكون الى جانبه زميله السابق في برشلونة وصديقه البرازيلي نيمار الذي غاب أيضاً عن المباراتين الأوليين كي يحظى بمزيد من الراحة بعد مشاركته مع بلاده في بطولة كوبا أميركا حيث وصل الى النهائي وخسر أمام ميسي ورفاقه بالذات.

كما يتواجد في التشكيلة كيليان مبابي الذي يخوض ربما مباراته الأخيرة مع نادي العاصمة في ظل الحديث عن إمكانية رحيله الى ريال مدريد الإسباني الذي تقدم بعرض قدره 160 مليون يورو (نحو 188 مليون دولار) لضم بطل العالم البالغ 22 عاماً، لكن نادي العاصمة رفضه ما دفع النادي الملكي الى رفعه لـ180 مليون يورو بحسب معلومات صحيفة "ليكيب" الرياضية.

ومع اقفال باب الانتقالات الصيفية في منتصف ليل الثلاثاء، ستكون الساعات القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة لمبابي الذي ينتهي عقده الصيف المقبل ما سيجعله يغادر من دون مقابل.

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