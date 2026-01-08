بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة تدعم مواهب التنس في الإمارات

تواصل بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة ترسيخ دورها في دعم وتطوير المواهب الصاعدة في رياضة التنس، من خلال مبادرة «الطريق إلى بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة»، وهي مجموعة من البرامج المدعومة من مبادلة، تهدف إلى إعداد اللاعبين الناشئين في مختلف أنحاء دولة الإمارات، ومنحهم فرصة التنافس والتقدم وصولاً إلى خوض النهائيات على الملاعب نفسها التي تستضيف نخبة لاعبي العالم.



وتهدف المبادرة إلى تشجيع المشاركة وبناء مسار تطوير طويل الأمد، حيث يتنافس اللاعبون ضمن فئات عمرية متعددة، على أن يحصل أصحاب النتائج الأفضل على فرصة خوض النهائيات خلال أيام البطولة نفسها في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، خلال الفترة من 31 يناير إلى 7 فبراير المقبل.



وقد جرى تطوير مبادرة «الطريق إلى المبادلة» بدعم من مبادلة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبرامج البطولة المجتمعية والإرث المستدام، وهي معتمدة رسمياً من اتحاد الإمارات للتنس. ويقدم البرنامج مساراً تنافسياً منظماً للاعبين من مختلف الأعمار، بدءاً من فئات الناشئين «تحت 12 و14 و16 عاماً»، وصولاً إلى فئات الكبار وفوق 35 عاماً، عبر سلسلة من البطولات المعتمدة التي تقام في أبوظبي ودبي والفجيرة.

وتُحتسب النقاط التي يحققها اللاعبون ضمن التصنيف الرسمي لاتحاد الإمارات للتنس، إلى جانب ترتيب خاص بمبادرة «الطريق إلى بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة»، حيث يتأهل أفضل اللاعبين إلى الأدوار الإقصائية، ثم إلى النهائيات التي تقام خلال أسبوع البطولة.



وشهدت نسخة هذا العام بروز عدد من المواهب اللافتة، من بينهم اللاعب رافا ألديميتا «13 عاماً»، المقيم في دبي والمنحدر من الفلبين، والذي تصدّر منافسات فئة تحت 14 عاماً للذكور، بعد سلسلة من العروض القوية ضمن سلسلة المبادرة، كما يبرز اسم تيمور غوردييف «15 عاماً»، المولود في روسيا والمقيم في دبي، والذي أحرز لقب فئة تحت 16 عاماً للذكور للعام الثاني على التوالي في 2025، واللاعبة البلغارية إيزابيل جيمس «14 عاماً»، المقيمة في دبي، والتي تُوجت بلقب فئة تحت 14 عاماً في عامي 2024 و2025.