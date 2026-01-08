الاتحاد المصري للتنس: لا علاقة لنا بـ«هاجر عبدالقادر»

أصدر الاتحاد المصري للتنس بياناً رسمياً، منذ قليل، لتوضيح حقيقة مشاركة اللاعبة هاجر عبدالقادر، عقب مشاركتها في بطولة نيروبي المفتوحة للتنس، التى ينظمها الاتحاد الدولي للتنس للسيدات، وخسارتها أمام اللاعبة الألمانية لورينا شيدل، فى الدور الأول من البطولة، بنتيجة 6-0 و6-0، وظهورها بشكل هزلي لا يمت للعبة بصلة.



وأكد الاتحاد، في بيانه، أن اللاعبة غير مسجلة لدى الاتحاد المصري للتنس، ولا تندرج ضمن أي من القوائم الرسمية للاعبين أو اللاعبات، ولا علاقه له بها، موضحاً أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن اللاعبة تقيم حالياً في كينيا، موضحاً أن مشاركة هاجر عبدالقادر في بطولة الاتحاد الدولي للتنس التي أُقيمت في نيروبي جاءت من خلال بطاقة دعوة استثنائية منحها الاتحاد الكيني للتنس، دون أى دور أو تدخل من جانب الاتحاد المصري، سواء بالترشيح أو الطلب أو الموافقة.



وشدد الاتحاد المصري للتنس على أنه لم يشارك بأي شكل من الأشكال في إجراءات دخول اللاعبة إلى البطولة أو مشاركتها فيها، مؤكداً أنه لا يملك أي معلومات فنية أو تنافسية أو إدارية إضافية تتعلق باللاعبة أو بظروف مشاركتها.



وأشار البيان إلى أن البطولات الدولية تخضع للوائح الاتحاد الدولي للتنس، والتى تنص على أحقية الدولة المنظمة في منح بطاقات الدعوة الاستثنائية لأي لاعب من أي جنسية دون الرجوع إلى اتحاده الوطني، وهو ما ينفي أي مسؤولية على الاتحاد المصري للتنس بشأن مشاركة اللاعبة أو النتائج المترتبة عليها.



وتشهد بطولة نيروبي المفتوحة مشاركة سبع لاعبات ضمن أفضل 500 لاعبة فى التصنيف العالمي، في حين يحصل الفائز باللقب على جائزة مالية قدرها 25 ألف دولار أمريكي.