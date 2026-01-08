لاعبة التنس المصرية هاجر عبد القادر.. 3 نقاط فقط بمضرب «الهواء»

مقطع فيديو صغير للاعبة التنس المصرية هاجر عبد القادر، حقق متابعات كبيرة، وآثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مشاركتها في بطولة نيروبي المفتوحة للتنس، التي ينظمها الاتحاد الدولي للتنس للسيدات، بعد خسارتها أمام اللاعبة الألمانية لورينا شيدل، في الدور الأول من البطولة، بنتيجة 6-0 و6-0.

أداء اللاعبة المصرية في البطولة، جاء أشبه بلقطات في فيلم كوميدي، وتعرضت للسخرية على نطاق واسع، لدرجة أن أحد المصريين علق على ما بدر منها قائلاً: لاعبة التنس لم تضرب الكرة، بل ضربت الهواء، دليلاً على عدم احترافيتها في اللعبة، حيث لم تفز في اللقاء إلا بثلاث نقاط فقط.

وصمدت هاجر عبد القادر 37 دقيقة فقط أمام الألمانية لورينا شيدل، حيث خسرت بنتيجة 6-0، 6-0، مكتفية بثلاث نقاط فقط في مباراتها بالدور الأول من بطولة الاتحاد الدولي للتنس للسيدات (ITF) W35.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن البطولة تقام ضمن الجولة العالمية للاتحاد الدولي للتنس (ITF)، والتي تُعد المستوى الأدنى ضمن الدرجات التنافسية الثلاث للاعبين المحترفين، وذلك بهدف توسيع قاعدة المشاركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبة المصرية شاركت في البطولة عبر بطاقة دعوة، بعد انسحاب لاعبة كينية قبل انطلاق المنافسات بوقت قصير، لكنها ودعت البطولة من الدور الأول، عقب خسارتها أمام لاعبة مصنفة بالمركز 1026 عالمياً، ووصفتها بأنها واحدة من أسوأ اللاعبات على مر التاريخ.