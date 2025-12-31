حشر بن مكتوم رئيساً فخرياً لاتحاد الإمارات للتنس والبادل



اعتمد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، قرار دمج مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس واتحاد الإمارات للبادل في كيان واحد تحت مسمى اتحاد الإمارات للتنس والبادل، كما اعتمد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الجديد للدورة الانتخابية 2024–2028، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود وتطوير المنظومة الفنية والتنظيمية للعبتين، وتعزيز حضورهما محليًا وإقليميًا ودوليًا، وفق أفضل الممارسات المعتمدة في الحوكمة الرياضية.



وتم اختيار الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيساً فخرياً لاتحاد الإمارات للتنس والبادل، تقديرًا لإسهاماته وجهوده البارزة في تطوير لعبة التنس، ودوره في ترسيخ مكانتها على خريطة الرياضات المؤثرة محليًا وإقليميًا، فيما يتولى الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئاسة مجلس إدارة الاتحاد.



وتم خلال الإجتماع الأول لمجلس الإدارة إنتخاب إسماعيل الهاشمي نائباً للرئيس وسعيد المري أميناً عاماً، وعضوية: خليفة خوري، محمد الشرهان، حسن المزروعي، عيسى شريف، مروان بن عيسى، جميس وارد، عمر المرزوقي، فاطمة بوجسيم.



وقال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم: أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء مجالس الإدارات السابقة في اتحادَي الإمارات للتنس والبادل على ما قدموه من جهود مخلصة وعمل دؤوب خلال المرحلة الماضية، أسهم في وضع أسس مهمة لتطوير اللعبتين وتعزيز حضورهما على الساحتين المحلية والدولية».



وأضاف: إن ما تحقق من إنجازات لم يكن ليرى النور لولا تعاونهم وإخلاصهم، ونحن في المجلس الجديد سنواصل البناء على ما أُنجز، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مزيد من التطور والنجاحات لرياضتي التنس والبادل، بما يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة وطموحات الرياضيين في دولة الإمارات».



وأكد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أن دمج اتحادَي التنس والبادل يأتي انسجامًا مع رؤية تطوير الألعاب الرياضية ذات النمو المتسارع، وبما يسهم في رفع كفاءة الحوكمة، وتوحيد الأطر التنظيمية، وتوسيع قاعدة الممارسين، ودعم المنتخبات الوطنية وبرامج اكتشاف ورعاية المواهب، إلى جانب تعزيز قدرات الدولة على استضافة وتنظيم البطولات الكبرى.



وأشار إلى أن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة يجمع خبرات نوعية وكفاءات متخصصة، قادرة على إحداث نقلة حقيقية في مسيرة الاتحاد، واستكمال مراحل التطوير المؤسسي والفني، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد لرياضتي التنس والبادل.