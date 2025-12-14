الثنائي آل علي بطلا آسيا لناشئي التنس بدبي



توج لاعبا منتخب الإمارات للناشئين علي صالح ومحمد صالح آل علي بالمركز الأول في البطولة الآسيوية ATF للأعمار تحت 14 سنة جولة الإمارات والتي أقيمت بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس في ملاعب اكاديمية راكيتس في دبي، حقق اللاعبان الفوز في المباراة النهائية على الثنائي إبراهيم وإدريس آل برنس بمجموعتين نظيفتين 6-4، 6-2، وذلك في إنجاز مميز لتنس الإمارات يعكس النقلة النوعية التي تشهدها لعبة التنس في الإمارات.

ونجح اللاعبان آل علي من الوصول للنهائي بعد الفوز في الدور نصف النهائي على اللاعبين أدم المروري واشميك مهنجي 6-3، 6-4، بعدما قدما في مبارياتهما مستويات فنية مميزة خلال مباريات البطولة التي انطلقت في 6 ديسمبر الجاري واستمرت منافساتها حتى أول من أمس الجمعة.



من جهته، بارك ناصر يوسف المرزوقي بارك الأمين العام لإتحاد الإمارات للتنس، للاعبين الفائزين، خاصة وأن الانجاز يشكل إضافة جديدة للتنس الإماراتي، ويعكس تطور مستوى اللاعبين، مؤكداً أن اتحاد التنس يحرص على مواصلة دعم جميع لاعبيه الموهوبين ليواصلوا الأداء نحو الأفضل في البطولات المقبلة، متمنيا لكافة اللاعبين المزيد من النجاح خاصة في ظل الجهود التي تبذلها عائلات اللاعبين الموهوبين، إضافة إلى دور الجهاز الفني.

من جانبهما، عبر اللاعبان علي صالح ومحمد صالح آل علي الفائزان بالمركز الأول، عن سعادتهما باللقب كونها المرة الأولى التي يحققان فيها مثل هذا الانجاز، وقدما الشكر لاتحاد التنس للدعم والمتابعة المستمرة ولوالدهما صالح الـ علي لرعايته ودعمه لموهبتهما المميزة.