الثنائي آل علي يتوج ببطولة آسيا لناشئي التنس



خطف لاعبا منتخب الإمارات للناشئين علي صالح، ومحمد صالح آل علي، المركز الأول في البطولة الآسيوية ATF للأعمار تحت 14 سنة جولة الإمارات، والتي أقيمت بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس في ملاعب أكاديميه راكيتس في دبي.



ونجح اللاعبان في الفوز بالمباراة النهائية أمام الثنائي إبراهيم آل برنس، وإدريس آل برنس، بمجموعتين نظيفتين.



ونجح اللاعبان في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز في نصف النهائي على آدم المروري، وأشميك مهنجي، بمجموعتين نظيفتين، وقدما في جميع مبارياتهما مستويات فنية مميزة خلال مباريات البطولة التي انطلقت في 6 ديسمبر الحالي واختتمت مساء الجمعة 12 ديسمبر.



وبارك ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، للاعبين الفائزين ووصف الفوز بأنه إضافة جديدة للتنس الإماراتي، ويعكس التطور المتواصل للاعبين، مؤكداً أن اتحاد التنس يحرص على مواصلة دعم جميع لاعبيه الموهوبين ليواصلوا تطورهم نحو الأفضل في البطولات المقبلة التي يشاركون فيها، متمنياً للاعبين محمد وعلي آل علي المزيد من النجاح، ومثمناً الجهود التي تبذلها عائلة اللاعبين الموهوبين وجهود الجهاز التدريبي.



وعبر اللاعبان عن سعادتهما بالتتويج باللقب للمرة الأولى، وقدما الشكر لاتحاد التنس للدعم والمتابعة المستمرة، وقدما الشكر لوالدهما صالح آل علي لرعايته ودعمه لموهبتهما المميزة.