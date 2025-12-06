«دولية الحبتور» لتنس السيدات تُختتم الأحد



تُختتم الأحد منافسات بطولة تحدي الحبتور الدولية الـ28 لتنس السيدات بنهائي الفردي والزوجي للبطولة التي استمرت نحو أسبوع والتي تبلغ جوائزها 100 ألف دولار وشارك فيها 80 لاعبة صاعدة إلى جانب نهائي البطولة المحلية التي تنظمها مجموعة الحبتور بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس ويشارك فيها 380 لاعباً ولاعبة من مختلف الأعمار.



وكانت المنافسات قد شهدت ولليوم الثاني على التوالي تألق اللاعبة الروسية المخضرمة فيرا زفوناريفا ذات الـ41 عاماً لتخطف الأضواء بعد أن لعبت مباراة ماراثونية استمرت ساعتين و44 دقيقة لتكسب مواطنتها صوفيا لانسر بمجموعتين مقابل مجموعة.