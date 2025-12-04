الحبتور: جائزة التميز لـ«تحدي الحبتور للتنس» من الاتحاد الدولي وسام على الصدور



ثمّن خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، حصول بطولة تحدي الحبتور الدولية للتنس على جائزة التميز في تنظيم البطولات من الاتحاد الدولي للتنس «ITF»، تقديراً لمستوى التنظيم والجودة التي تميزت بها في نسختها الـ27 العام الماضي، موجهاً الشكر إلى أسرة الاتحاد الدولي وفريق العمل الذي ظل يعمل بتفانٍ وإخلاص طوال 27 عاماً، وقال: «العمل الجاد يعني لنا الكثير، فخور بالعمل الرائع من القائمين على تنظيم البطولة، وأقول لهم: جاء التقدير بسبب ما قمتم به وهو وسام على صدوركم، لقد جسدت جهودكم أسمى معاني التفاني والعطاء، وجعلت من الإنجاز واقعاً يحتذى، وإن التزامكم هذا يجعلنا قادرون على تجاوز التحديات ونأمل منكم أن يكون هذا التقدير الدولي حافزاً إضافياً لكم لمواصلة عطائكم الذي يعكس الوجه الحضاري لدولتنا الغالية».



واختيرت البطولة، المصنفة من فئة 100 نقطة على مستوى بطولات السيدات، ضمن برنامج جائزة الاعتراف بتميز تنظيم البطولة الذي يقدمه الاتحاد الدولي لتكريم الفعاليات التي تحقق أعلى المعايير في إدارة المنافسات والبنية التنظيمية وتجربة اللاعبات.

وجاء هذا الاعتراف الدولي بعد موسم ناجح شهد تطويراً في الهيكل التنظيمي للبطولة، وارتفاعاً في حجم المشاركة، وتطبيق أفضل الممارسات الاحترافية المتوافقة مع توجهات الاتحاد الدولي في تعزيز بطولات السيدات حول العالم.



وضمن نتائج البطولة، تغلبت الهولندية المصنفة السابعة أرانشا روث، على مواطنتها أريان هاتورت، بمجموعتين للاشيء وبنتيجة ستة أشواط مقابل شوط واحد وستة أشواط مقابل شوطين، واستمرت المباراة ساعة واحدة، وسقطت التشيكية الصغيرة «17 عاماً» بندولا فالدومانوفا، أمام الروسية بولينا لاتسينكو، بعد أن داهمتها الإصابة في المجموعة الأولى والنتيجة التعادل بستة أشواط لكل منهما.

كما شهدت المنافسات سقوط الزوجي المصنف الأول على البطولة المكون من الفرنسية كريستينا وزميلتها داليلا ياكوبفيتش، على يد الزوجي المكون من البريطانية هاريت دارت وزميلتها الأسترالية أرينا رودينوفا، بمجموعتين، وبنتيجة سبعة أشواط مقابل ستة وستة أشواط مقابل شوطين، واستمرت المباراة ساعتين إلا ثلثاً.