المجرية دالما المصنفة الأولى تودع دولية الحبتور للتنس



ودعت اللاعبة المجرية دالما جالفي المصنفة الأولى في ثاني أيام تحدي الحبتور الدولية الـ 28 لتنس السيدات البطولة البالغة جوائزها 100 ألف دولار في مباراة دراماتيكية لم تكتمل، بسبب إصابتها خلال المجموعة الثانية أمام اللاعبة التشيكية الصاعدة من الدور التأهيلي تريزا مارتينكوفا، في مباراة استمرت نحو ساعة كاملة.



كما فازت الكرواتية بيترا مارسينكو المصنفة الرابعة على البطولة على السلوفاكية فيكتوريا كاكوفا بمجموعتين دون رد، وبنتيجة ستة أشواط مقابل أربعة، وستة أشواط مقابل شوط، بعد مباراة استمرت ساعة وربع الساعة، وفازت الروسية الفتينا أبراج على الفرنسية المخضرمة ملادونيفتش بمجموعتين، وبنتيجة ستة أشواط مقابل ثلاثة، وستة أشواط مقابل شوطين.



وتخطت الروسية صوفيا لانسر منافساتها الأسترالية اوليفيا جاداكي بمجموعتين، وبنتيجة سبعة أشواط مقابل خمسة أشواط، وستة أشواط مقابل شوطين، بعد مباراة استمرت ساعة وثلث الساعة.

وكانت بطولة تحدي الحبتور الدولية الـ 28 لتنس السيدات قد خطفت الأضواء، حيث أسهم الاتحاد الدولي للعبة في جذب الأنظار إلى الحدث، من خلال البث المباشر عبر قناته بواسطة إحدى الشركات العالمية لكل أنحاء العالم ليتابعها ملايين المشاهدين.



من جانبها أشادت شيتال ايير، مندوبة الاتحاد الدولي والحكم العام للبطولة، بما تقدمه اللجنة المنظمة من تسهيلات وخدمات للاعبات، ما يسهم في كل عام على تطوير المستوى الفني، وجذب أبرز اللاعبات الصاعدات في عالم لتنس، مشيراً إلى أن تنظيم بطولة الفجيرة الدولية قبل النسخة الحالية من «دولية الحبتور» أسهمت في ارتفاع مستوى جودة اللاعبات.

على صعيد آخر تتواصل منافسات البطولة المحلية، التي تقام على هامش البطولة على ملاعب نادي هب تنس بواحة السيليكون، ويشارك فيها 380 لاعباً ولاعبة، يتنافسون في 11 فئة.