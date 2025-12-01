تأهل 3 لاعبات يابانيات للدور الثاني في بطولة الحبتور الدولية للتنس



افتتحت لاعبات اليابان مشاركتهن بقوة في اليوم الأول من الأدوار التأهيلية لبطولة الحبتور للتنس في نسختها الـ28، والمقامة منافساتها حالياً وتستمر حتى 7 ديسمبر الحالي، على ملاعب منتجع الحبتور جراند بدبي، حيث تأهلت كل من ماي هونتاما ومي ياماغوتشي وسارا سايتو إلى الدور التالي بعد عروض قوية ومستويات لافتة. وتغلّبت هونتاما على الإسبانية جورجينا غارسيا بيريز بنتيجة 6-3 و6-2، مؤكدة جاهزيتها لمواصلة المشوار نحو الجدول الرئيسي.



وقدمت مي ياماغوتشي أداءً مميزاً في وقت سابق من اليوم، وحسمت نتيجة مباراتها أمام الألمانية ألينا فومينا-كلوتز بنتيجة 6-2 و6-0 خلال 53 دقيقة فقط، وتلتقي ياماغوتشي في مباراتها المقبلة الروسية فارفارا بانشينا التي حولت تأخرها إلى فوز على المصنفة السابعة كيرا بافلوفا 1-6 و7-5 و6-1.



كما نجحت اليابانية الشابة سارا سايتو «19 عاماً» في تجاوز البريطانية إميلي ويبلي-سميث بسهولة بنتيجة 6-1 و6-0 خلال 49 دقيقة، وتلاقي سايتو في الدور المقبل الروسية إيكاترينا أوفتشارينكو، التي احتاجت لأكثر من ساعتين لتخطي مواطنتها إيكاترينا ماكلاكوفا بنتيجة 2-6 و7-6 (3) و6-2.