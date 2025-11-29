الإعلان عن قرعة دولية تحدي الحبتور لتنس السيدات غداً



تعقد اللجنة المنظمة لبطولة تحدي الحبتور الدولية الثامنة والعشرين لتنس السيدات، والتي تبلغ جوائزها 100 ألف دولار، مؤتمراً صحفياً في العاشرة والنصف من صباح غدٍ الأحد بفندق الحبتور جراند بالجميرا مقر البطولة، وسيحضر المؤتمر عدد من المسؤولين عن البطولة إلى جانب ممثل الاتحاد الدولي للتنس وعدد من اللاعبات النجمات المصنفات، وكذلك عدد من الرعاة الرسميين للبطولة، كما سيشهد المؤتمر مراسم إجراء قرعة المنافسات، التي تمتد حتى السابع من شهر ديسمبر المقبل.



سيتم الإعلان خلال المؤتمر عن كل الأمور الفنية والتنظيمية للبطولة والتي باتت محطة مهمة في طريق بطلات المستقبل على صعيد العالمية، حيث صنعت أكثر من بطلة من المصنفات الأوليات وكانت انطلاقتهن عبر بوابة بطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات التي تعد أعرق بطولة بالمنطقة.



من جهتها، أكدت نورة بدوي مديرة البطولة، أن عدداً كبيراً من اللاعبات قد حرصن على الحضور منذ فترة للتأقلم على أجواء البطولة والاستفادة من الجو الرائع للتدريب على الملاعب المستحدثة، موضحة أن الأمور التنظيمية والفنية كافة قد اكتملت وبانتظار ضربة البداية الاثنين المقبل.