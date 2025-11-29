أُنس جابر: دبي تحول الأحلام إلى واقع



أكدت نجمة التنس العربي والعالمي، التونسية أُنس جابر أن دبي تحول الأحلام إلى واقع وأنها المكان المثالي لإطلاق أكاديميتها الخاصة بالتنس، بهدف رفع مستوى اللعبة عربياً والمساهمة في خلق جيل جديد من الأبطال، موضحة أن توقفها عن النشاط مؤقت وأنها ما زالت تتطلع لتحقيق أحد ألقاب البطولات الكبرى.

جاءت تصريحات المصنفة الثانية عالمياً سابقاً لـ«البيان» خلال حفل افتتاح إطلاق أكاديميتها الخاصة على ملاعب كليات التقنية العليا في المدينة الأكاديمية بدبي، مساء أمس، بحضور محمد غياث الرئيس التنفيذي لمركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت»، وعدد من نجمات التنس العالمي تتقدمهن الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالمياً سابقاً والفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى، والإسبانية باولا بادوسا والفرنسية كارولين غارسيا.

وأوضحت جابر أن التشريعات المشجعة على الاستثمار في الإمارات ودبي بشكل خاص من العوامل الرئيسية التي دفعتها لإطلاق أكاديمية للتنس، والتي ستكون أيضاً مركز تدريب لكبار اللاعبين واللاعبات، استعداداً لموسم البطولات الكبرى على غرار بطولة أستراليا المفتوحة وغيرها من البطولات التي يفضل الكثير من المصنفين الأوائل في العالم الاستعداد لها في دبي.

وقالت أُنس جابر: «تلقيت تشجيعاً من الإمارات ودبي لإطلاق أكاديميتي الخاصة وفتح جميع الأبواب أمامي، يوجد العديد من بطولات التنس هنا، وهدفي تطوير اللعبة وخلق جيل من الأبطال في الإمارات وفي الوطن العربي بشكل عام».

وأضافت: «لدي العديد من الذكريات السعيدة في بطولة دبي للتنس، حيث أحظى بتشجيع خاص من الجماهير كوني لاعبة عربية، وأشعر أني ألعب في بلدي». وطمأنت نجمة التنس العربي محبيها بأن توقفها عن اللعب سيكون لفترة محددة حتى تهتم بصحتها وحياتها الخاصة في انتظار مولودها الجديد، وتابعت: «أنا متحمسة للعب، وأتمنى أن تكون هذه الأكاديمية والمولود الجديد دافعاً إضافياً لي للعودة إلى ملاعب التنس، أعلم أن هناك العديد يتساءلون هل أُنس جابر ستعود للمشاركة في البطولات أم لا؟ بالتأكيد سأعود وأتمنى أن أحقق مسيرة أفضل من السابق».

وكشفت أُنس جابر أنها لم تتخلَ عن حلمها بالتتويج بأحد الألقاب الكبرى، وقالت: «العديد من اللاعبات «الأمهات» عدن إلى الملاعب ونجحن في تحقيق إنجازات كبيرة ولم لا أكون واحدة منهن»، موضحة أن وصولها إلى نهائي 3 بطولات كبرى (مرتين في ويمبلدون ومرة واحدة في أمريكا المفتوحة) من أفضل اللحظات السعيدة في حياتها رغم عدم تمكنها من الفوز باللقب، لكنها ما زالت واثقة من قدرتها على تحقيقه عندما تستأنف مسيرتها بعد قدوم مولودها الجديد.

وصرحت المصنفة الثانية عالمياً سابقاً بأنها تعتزم تحويل أكاديميتها إلى مركز تدريب عالمي في دبي، حيث ستستقبل أبرز نجوم التنس للاستعداد للبطولات الكبرى وأنها حرصت على أن تكون ملاعبها بمواصفات عالمية ونفس الأرضية التي تقام عليها بطولات أستراليا المفتوحة.

من جهته قال محمد غياث أن إطلاق أكاديمية أُنس جابر على ملاعب كليات التقنية العليا بدبي يعكس الرؤية الطموحة في دعم الرياضة، وأن التنس لعبة تحظى بشعبية واسعة في المجتمع الإماراتي، وأضاف: «إطلاق أكاديمية بهذا المستوى يعكس نظرتنا لتطوير اللعبة، واكتشاف المواهب وتحقيق مشاركة جيدة في المسابقات الجامعية».

وتابع: «لا يوجد أفضل من اسم أُنس جابر صاحبة الشهرة العالمية حتى يرتبط بأكاديميتنا، وتقديم هذه الفرصة لطلاب كليات التقنية، وكذلك لباقي أفراد المجتمع، حيث يعتبر موقعنا استراتيجياً في المدينة الأكاديمية».



