105 لاعبين ولاعبات يدشنون بطولة الفجيرة لتنس الشباب

دشن نادي الفجيرة للتنس استضافته لبطولة غرب آسيا للشباب بالتنس، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس، بإشراف الاتحاد الدولي للتنس، بمشاركة 105 لاعبين ولاعبات من 31 دولة، يمثل الإمارات اللاعب مروان ناصر يوسف، إضافة إلى عدد آخر من اللاعبين الموهوبين والمميزين.

وتستمر البطولة حتى بعد غد السبت، وتقام لفئتي الشباب والشابات تحت 18 سنة، بتصنيف j30، وتشهد البطولة وجود لاعبين شباب من أصحاب التصنيفات الدولية، منهم المقدوني حسينوفيج، والفرنسي لوكا نيكولج، والروسي سكفورتوف، والصربي بوتيج ماتيا، وغيرهم.

وضمن أبرز النتائج، تأهل للدور ربع النهائي زهو شيكسون، والهندي كوترات، والإيطالي فيرنو بيترو، واللتواني كورديف تيمور، وفي منافسات الشابات، تأهلت السورية ليه بارودي، والروسية بيرشيتين، والأمريكية افا خليل، والهندية جنات جيريبال.

بدوره، بارك ناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، الذكرى الـ 20 لتأسيس نادي الفجيرة للتنس، مؤكداً أنه من الجهات الرياضية الداعمة للنقلة النوعية لتنس الإمارات، مثمناً كذلك جهود النادي في المساهمة بنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس محلياً ودولياً، متمنياً أن تحقق البطولة الحالية نجاحاً مبهراً.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس، عبد الغفور بهروزيان، عن سعادته بالمشاركة المتميزة في البطولة لـ 105 لاعبين ولاعبات، مقدماً الشكر لاتحاد التنس الإماراتي، الجهود التي يبذلها من أجل تحقيق الطموح المنشود للبطولة، وظهورها بأفضل المستويات الفنية.