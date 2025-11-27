80 لاعبة في النسخة الـ28 من بطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات



أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات، إقامة النسخة الـ28 من البطولة خلال الفترة من 1 إلى 7 ديسمبر المقبل، على ملاعب منتجع الحبتور غراند بدبي، بمشاركة 80 لاعبة، من بينهن 3 ضمن المراكز الـ100 الأوائل عالمياً، إضافة إلى إحدى بطلات النسخ السابقة، وذلك بعد اعتماد القائمة النهائية للمشاركات. وتعقد اللجنة المنظمة مراسم قرعة البطولة يوم الأحد، مع الكشف عن بقية التفاصيل الفنية والتنظيمية.



وتدخل النمساوية جولي غربر، المصنفة الأولى، المنافسات بعد فوزها بلقبها الثاني في بطولات «دابليو تي إيه 125» خلال أكتوبر 2025 في بطولة فلوريانوبوليس بالبرازيل، ما أعادها إلى قائمة المئة الأوائل عالمياً لأول مرة منذ نوفمبر 2023.

وتأتي اللاتفية داريا سيمينيستايا، ثانية في قائمة المصنفات، بعد مشاركتها الأولى في البطولات الكبرى عبر أمريكا المفتوحة، وتمكنها من دخول تصنيف الـ100 الأوائل بوصولها إلى المركز 90 عقب تتويجها بلقب بطولة «ليس فرانكيسيس ديل فاليس» فئة «W100».



وتخوض المجرية دالما غالفي، المصنفة الثالثة وبطلة العالم للناشئات 2015، البطولة بعد موسم قوي توجت خلاله بلقبي «أويراس للسيدات» و«كاتالونيا» ضمن فئة «WTA 125». وتبرز الأوكرانية داريا سنيغور، بطلة نسخة 2021، ضمن أبرز المرشحات، بعد موسم مميز في 2024 حققت خلاله أفضل نتائجها على الأراضي العشبية في بطولتي ويمبلدون ونوتنغهام، إضافة إلى مشاركتها في الجدول الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة.



وأكدت نورة بدوي، مديرة البطولة، منح 9 لاعبات بطاقات تأهيلية «وايلد كارد»، منها أربع بطاقات للقرعة الرئيسية وجهت إلى كل من كريستي فريا «المملكة المتحدة»، وكريستينا ملادينوفيتش «فرنسا»، وفيندولا فالدمانوفا «جمهورية التشيك»، وفيرا زفوناريفا «روسيا».

كما مُنحت 5 لاعبات بطاقات للجولات التأهيلية، وهن إستر فيناك «المجر»، وفيكتوريا مورفايوفا «سلوفاكيا»، وسيفين أورال «تركيا»، وميكا ستويسافليفيتش «المملكة المتحدة»، ونينا فارغوفا «سلوفاكيا».