60 لاعبة في انطلاقة بطولة الفجيرة الدولية لتنس السيدات



انطلقت في نادي الفجيرة للتنس منافسات بطولة الفجيرة الدولية للسيدات «w75» والتي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس بإشراف الاتحاد الدولي، بمشاركة 60 لاعبة من مختلف دول العالم، وتقام منافسات البطولة بنظامي الفردي والزوجي. وأكد عبدالغفور بهروزيان، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس، أن إدارة النادي تحرص على تقديم أفضل الجهود لاستضافة البطولات الدولية والمحلية في مختلف الفئات والأعمار وبما يدعم جهود اتحاد الإمارات للتنس المستدامة لتعزيز مكانة الدولة في استضافة البطولات وتنظيمها بشكل مميز، موضحاً أن القيمة الإجمالية لجوائز البطولة يبلغ 60 ألف دولار.



كما ثمن ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، الجهود التي يبذلها نادي الفجيرة في نشر اللعبة على المستويين المحلي والدولي، مبيناً أن هذه البطولة تمنح نقاط تصنيف جيدة للاعبات المحترفات، ما يساعدهن على التقدم في التصنيف العالمي ويعزز مكانة البطولة دولياً، كما أنه يعكس مدى التزام أسرة التنس الإماراتية بالعمل على تطور رياضة التنس النسائية، مؤكداً أن البطولة إضافة قوية لجهود الفجيرة الهادفة لتطوير رياضة التنس.



بدورها، أكدت مديرة النادي هانيا ريكي، أن النادي يواصل حرصه على استضافة الفرق واللاعبين الذين يشاركون في البطولات التي يتم تنظيمها في ملاعب النادي بأفضل صورة، وتأمين جميع مستلزمات النجاح ورحبت باللاعبات القادمات من مختلف دول العالم للمشاركة في المنافسات وتمنت لهن النجاح والتوفيق.