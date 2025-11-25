بليندا بنشيتش وألكسندرا إيالا تشاركان في «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس 2026»



تعود بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة لتتصدر المشهد على الساحة الرياضية مجدداً، معلنةً عن أسماء أولى نجمات التنس اللاتي أكّدن مشاركتهن في نسخة 2026. ومع اقتراب انطلاق النسخة الرابعة في مدينة زايد الرياضية، تتجه الأنظار إلى النجمتين بليندا بنشيتش وألكسندرا إيالا اللتين ستشاركان في واحدة من أقوى بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات في المنطقة.



وبتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع مبادلة وآي إم جي «IMG»، تواصل البطولة استقطاب نخبة اللاعبات إلى مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، لترسخ مكانتها واحدة من أبرز البطولات على روزنامة التنس العالمي.



وفي نسخة 2026، تستعد السويسرية بليندا بنشيتش، المصنفة 11 عالمياً، للعودة إلى أبوظبي للدفاع عن لقبها، بعدما توّجت بالبطولة في عامي 2023 و2025. وقد شكل فوزها الأخير على الأمريكية آشلين كروغر محطة مهمة في موسم عودتها بعد إجازة الأمومة، مؤكّداً جاهزيتها للعودة بقوة إلى المنافسة.



وتملك بنشيتش سجلاً مميزاً في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، إذ لم تتعرض للهزيمة على أرضها حتى الآن، وقدّمت أداءً متماسكاً في جميع مشاركاتها. وشهدت نسخة 2025 لحظة مؤثرة عندما احتفلت باللقب مع ابنتها بيلا أمام جمهور كبير في مدينة زايد الرياضية.



وبفضل مسيرة حافلة تشمل الوصول إلى التصنيف الرابع عالمياً، وحصد ثمانية ألقاب في الفردي، والذهبية الأولمبية في طوكيو 2020، بالإضافة إلى إحراز لقب «توري بان باسيفيك» أخيراً، تدخل بنشيتش نسخة 2026 من البطولة بثقة وطموح كبيرين.



وإلى جانب النجمة السويسرية، تنضم الفلبينية ألكسندرا إيالا، البالغة من العمر 20 عاماً، إلى الأسماء الأولى التي تم تأكيد مشاركتها، وتُعد إحدى أبرز المواهب الصاعدة في آسيا. ومنذ ظهورها الأول في أبوظبي عام 2024، واصلت إيالا تقدّمها بثبات، لتقتحم قائمة الخمسين الأوائل عالمياً هذا العام بعد سلسلة من النتائج اللافتة، عقب دخولها قائمة المئة الأوائل لأول مرة في مارس 2025.