280 لاعباً في كأس الحبتور للتنس



تنطلق الجمعة المقبل بطولة كأس الحبتور التاسعة للتنس «المحلية» وتستمر حتى 8 ديسمبر المقبل بمشاركة 280 لاعباً ولاعبة من مختلف الأعمار، وذلك قبل أسبوعين من الفعالية الرئيسية «تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات» إلا أن البطولتين تختتمان في اليوم نفسه بهدف تحفيز المشاركين.



وتشمل بطولة كأس الحبتور 11 فئة عمرية مختلفة من 12 إلى 18 عاماً، إضافة إلى بطولة الرجال المفتوحة وبطولة السيدات المفتوحة وبطولة الماسترز (34 عاماً فأكثر).



ويتم تنظيم البطولة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس وتهدف لتطوير اللعبة واكتشاف المواهب، حيث يحرص خلف أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور على الاهتمام بالمراحل السنية ودعمها بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للتنس.



وارتأت مجموعة الحبتور إقامة البطولة هذا العام على ملاعب مجمع الحبتور للتنس بفندق الحبتور غراند بالجميرا بسبب الزخم الجماهيري المتوقع حضوره.