السويدي ويليام والروسية أورلوفا بطلا تنس «دبي السوق الحرة للشباب»



حصد لاعبو روسيا والسويد المراكز الأولى في بطولة «دبي السوق الحرة الدولية للشباب»، بنسختها الـ 23، والتي نظمها اتحاد الإمارات للتنس، بإشراف الاتحاد الدولي للعبة، على ملاعب توب سبن في دبي، بمشاركة 119 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم، توج الفائزين ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس.



وأسفرت المباريات النهائية عن فوز اللاعب السويدي ويليام كجيللبيرغ بكأس المركز الأول لفئة الشباب، بعد فوزه على التركي دوروك كاليكوغلو 6-3، 6-3. وفازت الروسية بولينا أورلوفا بكأس المركز الأول للشابات، بعد فوزها على التشيكية فالنتينا بيندا، بعد انسحابها في المجموعة الثانية، لشعورها بآلام في الظهر، وفضلت عدم الاستمرار في المباراة.



من جهته، أكد ناصر يوسف المرزوقي، أن البطولات الدولية للشباب، والتي تم تنظيمها في دبي والفجيرة، خصوصاً بطولة دبي السوق الحرة للشباب، انعكست بشكل إيجابي على تطور لاعبي الإمارات الواعدين، من خلال الاحتكاك الفني، والتعرف إلى مدى تطور المنافسات لفئة الشباب، مثمناً الدعم والتعاون المميزين لـ «سوق دبي الحرة»، ما ساهم في نجاح البطولة في جميع النسخ الماضية بشكل كبير.



وأوضح الأمين العام لاتحاد التنس، أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مستويات وعدد اللاعبين المواطنين لفئتي الشباب والشابات، مشيراً إلى أن وصول اللاعبة سعيدة إسماعيل للدور نصف النهائي لبطولة الفجيرة الدولية للشباب مؤخراً، يُعد إنجازاً مميزاً، ويؤكد أن تنس الإمارات مقبل على مرحلة مميزة جديدة.