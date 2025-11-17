ناصر المرزوقي: «دبي السوق الحرة للشباب» أسهمت بتطور تنس الإمارات بشكل بارز



أكد ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، أن بطولة دبي السوق الحرة للشباب النسخة الـ23 والمصنفة j60، والتي انطلقت منافساتها أمس، بتنظيم اتحاد الإمارات للتنس، ورعاية السوق الحرة في دبي وإشراف الاتحاد الدولي بمشاركة 119 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم في أكاديمية توب سبن للتنس، تعد من أهم البطولات الدولية للشباب التي ينظمها اتحاد التنس، مثمناً دعم السوق الحرة دبي ورعايتها للبطولة، التي أسهمت بتوفير فرص ثمينة للتنافس بين اللاعبين القادمين من مختلف دول العالم وأسهمت بتطورهم، مؤكداً أن اللاعبين المواطنين استفادوا من المشاركات الفاعلة في النسخ الماضية من منافساتها التي أثمرت الكثير من المكاسب الإيجابية، مشيراً إلى أن البطولة الحالية أكدت بالفعل أن هناك تطوراً مميزاً للمستوى الفني والذهني للاعبي الإمارات.



وشهدت منافسات الدور التمهيدي للبطولة مشاركة لاعبي منتخب الإمارات للناشئين مروان ناصر، وراشد عارف، في مشاركة تنافسية مهمة عكست التطور في المستوى الفني للاعبين، فيما غابت اللاعبة سعيدة إسماعيل عن البطولة لارتباطات بمشاركة دولية أخرى.

كما يشارك في البطولة لاعبون شباب من أصحاب التصنيفات الدولية المتقدمة على مستوى الشباب، ومنهم الكازاخستاني نيكولينكو نكيتا «230»، والسويسري كديل بيرغ «357»، ولاعبا تركيا كاليك أوغلو «439»، ووسينيل «484»، وعلى مستوى الشابات تبرز للواجهة الروسية كاليدينا إيفا «295»، ومواطنتها أورلوفا بولينا «433»، والهندية جيريبال جنات «425».