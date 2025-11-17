دبي تضع ميرا أندريفا ضمن قائمة أفضل 10 لاعبات تنس في العالم



أنهت لاعبة التنس المتألقة ميرا أندريفا، البالغة من العمر 18 عاماً، موسم بطولات رابطة محترفات التنس لعام 2025 في المركز التاسع عالمياً، لتحقق إنجازاً مميزاً كونها واحدة من ألمع نجمات التنس الشابات. ويشكل هذا الإنجاز خطوة مهمة في المسيرة الاحترافية للاعبة الروسية، كما يسلط الضوء على الدور المحوري الذي لعبه فوزها بلقب السيدات في بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس في فبراير الماضي.



وصعدت أندريفا بفضل هذا الفوز إلى قائمة أفضل 10 لاعبات عالمياً وهي في سن السابعة عشرة فقط، لتصبح أصغر لاعبة تحقق هذا الإنجاز منذ نيكول فايديسوفا في عام 2007، وأصغر لاعبة تفوز بلقب إحدى بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة. وواصلت النجمة الصاعدة ارتقائها السريع على سلم التصنيف، فبعد أن أنهت موسم 2024 في المركز 16 عالمياًَ، حققت قفزة نوعية لتدخل قائمة أفضل 10 لاعبات خلال 12 شهراً.

وجمعت أندريفا طول عام 2025 بين الأداء الاحترافي والتسديدات الذكية والتركيز الذهني، لتثبت أنها واحدة من أكثر اللاعبات الشابات هدوءاً وكفاءة في جولة رابطة محترفات التنس. ورغم عدم نجاحها بالتأهل إلى بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس، شهد موسم النجمة الروسية محطات قوية عدة، حيث فازت ببطولة إنديان ويلز بعد تتويجها في دبي، لترسخ حضورها القوي في عالم التنس النسائي.



انطلقت مسيرة أندريفا الناجحة في بداية الموسم من استاد سوق دبي الحرة للتنس، حيث خاضت منافسات وتغلبت على لاعبات يتفوقن عليها بالتصنيف، بمن فيهن إيغا شفيونتيك المصنفة الثانية عالمياً والتي واجهتها في ربع النهائي، لتُحرز أول لقب لها في بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة. وأصبحت أندريفا بهذا الفوز أصغر لاعبة تحصد لقب السيدات في بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس التي انطلقت منذ 25 عاماً، وأصغر لاعبة تفوز بإحدى بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة منذ إطلاقها في عام 2009.



وشاركت أندريفا سعادتها مع المعجبين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قالت: شكراً دبي. ينتابني شعور مميز للغاية بعد الفوز بلقبي الأول في بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة. وعزز هذا الإنجاز مكانتها في الساحة العالمية، ومنحها الثقة لتحدي ألمع النجوم، ومهد الطريق أمام فوزها الثاني هذا الموسم في بطولة إنديان ويلز بعد أسبوعين، حيث أظهرت أعلى مستويات الثبات والقوة لتتغلب على أرينا سابالينكا في النهائي، لتحصد لقبين متتاليين في بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة.