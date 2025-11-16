الصاعد علي صالح آل علي بطلاً لـ «توب سبن للتنس» بدبي

البيان

تُوج اللاعب الصاعد علي صالح آل علي لاعب منتخب الإمارات للناشئين بالمركز الأول في بطولة «توب سبن» والتي نظمها اتحاد الإمارات للتنس بالتعاون مع أكاديمية «توب سبن» في دبي وبرعاية شركة Asics، ضمن فئة تحت 12 سنة ومشاركة نحو 135 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات، وهو رقم قياسي جديد من حيث عدد المشاركين في البطولة التي أقيمت خلال الفترة من 7 حتى 16 نوفمبر الجاري.



ونجح اللاعب علي صالح آل علي من تحقيق العلامة الكاملة والفوز في 6 مباريات متتالية، والتتويج باللقب في المباراة النهائية على حساب المصنف الأول لفئة 12 سنة اللاعب التونسي المتميز يزيد باكوتش بمجموعتين نظيفتين 6-2 و6-4، ليتوج باللقب عن جدارة بعد أداء رائع من اللاعبين.



من جهته، بارك ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، فوز لاعب منتخب الإمارات بالبطولة، متمنياً له المزيد من النجاح في البطولات المقبلة وبما يدعم خطط الاتحاد الهادف لتعزيز ممارسة رياضة التنس، مؤكداً أن أداء اللاعب الصاعد كشف عن موهبة جديدة في تنس الإمارات تتناسب والنقلة النوعية في استكشاف المواهب ومن ثم تطويرها لرفدها بالمنتخبات الوطنية.