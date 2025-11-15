ختام مميز لبطولة الفجيرة الدولية لتنس الشباب



حقق اللاعب البريطاني حكيم كمال المركز الأول في النسخة العاشرة لبطولة الفجيرة الدولية للشباب، التي نظمها اتحاد الإمارات للتنس بإشراف الاتحاد الدولي، وبالتعاون مع نادي الفجيرة للتنس، وذلك بعد فوزه على اللاعب الصربي ماتيا بوتيج بمجموعتين نظيفتين «6-4»، و«6-2»، كما حصدت اللاعبة الروسية ليديا فاديفا المركز الأول لفئة الشابات بعد فوزها على اللاعبة الهندية جانات جيريبال بمجموعتين لمجموعة واحدة «2-6»، «7-5»، و«6-2». توج الفائزين عبدالغفور بهروزيان، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس.



من جهته، بارك ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، للاعبين واللاعبات الفائزين بالمراكز الأولى للبطولة، مثمناً جهود نادي الفجيرة للتنس الذي أسهم بنجاحها، كما بارك للاعبة منتخب الإمارات سعيدة إسماعيل وصولها للدور نصف النهائي للبطولة وتحقيقها انتصارات مميزة تغلبت خلالها على لاعبات بتصنيفات متقدمة، مؤكداً أنها قدمت مستويات فنية مميزة وتبشر بمستقبل مبهر في التنس. كما ثمّن المرزوقي الأداء المتطور الذي قدمه اللاعبان مروان ناصر، وراشد الجسمي خلال البطولة، مشيراً إلى أن البطولة الحالية أكدت تطوراً مميزاً للمستوى الفني والذهني للاعبين.



وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس بالمستويات الفنية المميزة خلال منافسات البطولة، مثمناً الدعم الكبير لاتحاد الإمارات للتنس ودوره في إنجاح البطولة، ودعم اختيار الفجيرة لتكون مركزاً لتنظيم الكثير من البطولات، لا سيما أن النادي يحرص على مواصلة تنظيم البطولات في الفجيرة بشكل مستدام من أجل تعزيز المكانة التي يتمتع بها النادي في عالم التنس.

بدورها، عبّرت هانية ريكي، من نادي الفجيرة للتنس، عن سعادتها بالنجاح الذي حققه تنظيم البطولة بشكل مميز، معربة عن سعادتها بما قدمته اللاعبة سعيدة إسماعيل من مستويات مميزة قادتها إلى الدور نصف النهائي من البطولة، لتصبح نقطة مهمة في تاريخ نادي الفجيرة للتنس.