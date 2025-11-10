انطلاقة قوية لبطولة الفجيرة الدولية للشباب بالتنس



حققت سعيدة إسماعيل، لاعبة الإمارات، فوزاً مثيراً خلال انطلاق منافسات بطولة الفجيرة الدولية التصنيفية للشباب بالتنس، بنسختها العاشرة والمصنفة 30، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس بإشراف الاتحاد الدولي، وذلك بعد فوزها على المصنفة الثامنة على البطولة الروسية ميلايجينكو، بمجموعتين نظيفتين «6-1» و«6-3»، ويعد أول فوز للاعبة إماراتية في البطولة التي يشارك فيها 107 لاعبين ولاعبات من مختلف دول العالم، والمخصصة للفئات العمرية تحت 18 سنة، كما يشارك لاعبا الإمارات مروان ناصر المرزوقي، وراشد الجسمي.



وشهدت منافسات اليوم الأول مستويات فنية مميزة، حيث فاز في أبرزها الكازاخستاني بونوماريف على الهندي أوشيل بريندين، وفوز الروسي مليستوف على السعودي علي عيسى، وفاز المصنف الثاني للبطولة الهندي باتيل بالافي على الروسي كايرتدينوفا.



وثمن ناصر يوسف المرزوقي، مدير البطولة الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، المستوى الفني العالي للمنافسات التمهيدية والجاهزية المميزة لنادي الفجيرة للتنس لاستقبال الحدث الرياضي، مؤكداً حرص الاتحاد على تقديم أفضل الجهود الرامية لنجاح المنافسات التي يشرف على تنظيمها، وبما يليق بالنقلة النوعية للبطولات التي تنظم في جميع ملاعب الدولة.

يذكر أن النسخة الحالية تشهد مشاركة لاعبين مميزين من كلا الجنسين من فئة الشباب، منهم الهندي باتيل بالافي «634»، والسعودي علي عيسى «704»، والروسي غورديف تيمور «772»، والهندية جيريبال جانات «423».