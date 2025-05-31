"رولان جاروس" للتنس .. الكبار يؤكدون تفوقهم نحو دور الـ 16

واصل المصنفون والمصنفات الأوائل تألقهم في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس" وسط منافسة كبيرة لبلوغ دور الـ16 من البطولة المستمرة حتى 8 يونيو المقبل.

وتأهل الإيطالي لورنزو موزسيتي المصنف الثامن عالميا إلى دور الـ16 بعد فوزه اليوم على الأرجنتيني ماريانو نافوني بثلاث مجموعات لمجموعة 4-6 و6-4 و6-3 و6-2.

وسيواجه في الدور المقبل نظيره الدنماركي هولجر رون المصنف العاشر عالميا والمتأهل من فوزه على الفرنسي كوينتن هاليس بثلاث مجموعات لمجموعتين 4-6، 6-2، و5-7، و7-5، و6-2.

وفاز الأمريكي فرانسيس تيافو على مواطنه سيباستيان كوردا 7-6، و6-3، و6-4، ليتأهل إلى دور الـ16، ويواجه الألماني دانييل التماير المتأهل من فوزه على الصربي حمد ميديدوفيتش بثلاث مجموعات لمجموعة 4-6، و6-3، و6-3، و6-2.

وفي أبرز نتائج السيدات، واصلت البولندية ايغا شفونتيك المصنفة الخامسة عالميا تألقها في مشوار حملة الدفاع عن لقبها بعد تأهلها إلى الدور الـ 16 عقب الفوز على الرومانية جاكلين كريستيان 6-2، و7-5.

وتلتقي شفونتيك المتوجة باللقب 3 مرات على التوالي، في الدور المقبل مع الكازخستانية إيلينا ريباكينا التي فازت على اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-2، و6-2.

كما تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى دور الـ16 بعد فوزها على الصربية أولجا دانيلو فيتش 6-2، و6-3.

وتلتقي سابالينكا في الدور المقبل مع الأمريكية أماندا أنيسيموفا المتأهلة من فوزها على الدنماركية كلارا تاوسون 7-6 (4-7) و6-4.

وتأهلت أيضا للدور نفسه المصنفة رابعة عالميا ووصيفة البطلة الإيطالية جازمين باوليني بعد فوزها السهل على الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا 6-4 و6-1، لتلتقي جازمين في ثمن النهائي مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا أو الأميركية برناردا بيرا .

كما وصلت إلى دور الـ16 أيضا البطلة الأولمبية الصينية شينج كينوين المصنفة السابعة بعد فوزها على الكندية فيكتوريا مبوكو 6-3، و6-4 لتلتقي الروسية ليودميلا سامسونوفا الفائزة على الأوكرانية ديانا ياستريمسكا 6-2، و6-3.