طرح تذاكر بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس



أعلنت بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس عن طرح تذاكر مباريات دورة عام 2026 للبيع اعتباراً من منتصف يوم غد، مع توفير عرض خاص لعشاق التنس، حيث يمكنهم الاستفادة لفترة محدودة من عرض الحجز المبكر الذي يمنحهم خصماً بنسبة 20% على تذاكر الأيام الثلاثة الأولى من البطولة، ويتيح لهم مشاهدة أفضل 20 مصنفة عالمياً مقابل 52 درهماً إماراتياً فقط في اليوم.



وتنطلق بطولة التنس الاحترافية الأعرق والأكثر شعبية في الإمارة العام المقبل بين 15-28 فبراير في استاد سوق دبي الحرة للتنس، وتتضمن بطولة السيدات من فئة 1000 نقطة التي تقام على مدى أسبوع، وتليها بطولة الرجال المدرجة ضمن بطولات رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة. ومن المتوقع أن تستضيف بطولة السيدات أفضل 20 لاعبة في التصنيف العالمي، لا سيما بعد إدراجها ضمن بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة منذ عام 2023.



ويحظى سكان الإمارة وزوارها على مدى الأيام الثلاثة الأولى من المنافسات المشوقة، بفرصة رائعة لمشاهدة نجمات الرياضة مثل المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا؛ وإيغا شفيونتيك الفائزة ببطولات غراند سلام الكبرى في ست مناسبات؛ والموهبة الأمريكية كوكو جوف صاحبة الـ 21 عاماً؛ وحاملة لقب البطولة ميرا أندريفا.



ومع انطلاق الدورة 26 من بطولة السيدات والدورة 34 من بطولة الرجال في استاد سوق دبي الحرة للتنس الشهير في منطقة القرهود، سيتسنى لمحبي التنس الاطلاع على عمليات التطوير والتوسعة للموقع الذي سيشمل اعتباراً من فبراير ملعباً جديداً بسعة 2000 مقعد، مع خطة لزيادة سعة الملعب المركزي بنسبة 50% بحلول عام 2027.



وأوضح راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة، أن عملية التجديد تهدف إلى ضمان قدرة المنشأة على استضافة الفعاليات العالمية واستيعاب أعداد أكبر من الجمهور وتعزيز التغطية التلفزيونية.



و قال سيدامبي: «تُعد بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس من أبرز الفعاليات الرياضية في الإمارة منذ تسعينيات القرن العشرين، حيث استقبلت نخبة لاعبي ولاعبات التنس من جميع أنحاء العالم. وقد عملنا جاهدين طوال تلك الفترة على تعزيز النمو والتطور وتقديم فعالية أكبر وأفضل للاعبين والحكام والمشجعين على حدّ سواء. ونتطلع لطرح تذاكر الدورة 26 من الفعالية للبيع، ونتوقع من عشاق التنس الاستفادة من عرض الحجز المبكر لحضور منافسات الأيام الثلاثة الأولى من البطولة، والتي ستشهد مشاركة نخبة لاعبات التنس في العالم».



ومن جانبه قال صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس ونائب الرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة: «شهدنا هذا العام بطولة سيدات حماسية في دبي مع فوز ميرا أندريفا باللقب بعد أن تجاوزت قائمة تضم 9 من أفضل 10 مصنفات عالمياً، و16 من أفضل 20 مصنفة عالمياً، لتصبح في سن الـ17 أصغر لاعبة تحمل لقب بطولة السيدات من فئة 1000 نقطة في التاريخ. وكلنا ثقة بأننا سنستضيف من جديد مجموعة مذهلة من أفضل اللاعبين واللاعبات لنكون على موعد مع منافسات استثنائية في عالم التنس».