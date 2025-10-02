«اتحاد التنس» مظلة تنظيمية لـ«بيكل بول» في الإمارات



رحب اتحاد الإمارات للتنس بقرار وزارة الرياضة الذي تم بموجبه تكليفه بإدارة شؤون رياضة البيكل بول في الدولة والذي يعكس حرص الوزارة على نشر ثقافة الألعاب الرياضية ومنها رياضة البيك بول وتوفير مظلة تنظيمية وتشريعية للعبة واعتماد نشاط رياضة البيك بول لتكون ضمن أنشطة الاتحاد الرسمية، مبيناً أن تكليفه مسؤولية تطوير لعبة «بيكل بول»، والإشراف على تنظيم البطولات المحلية والدولية، والمساهمة بإعداد الكوادر الوطنية الفنية والإدارية، ووضع اللوائح والأنظمة التي تنظمها وفقاً لأفضل المعايير العالمية.



وعبر ناصر المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، عن اعتزازه بالثقة التي أولتها الوزارة لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ حشر بن جمعة آل مكتوم والجهازين الإداري والفني، مؤكداً أن أسرة الاتحاد ستعمل على تعزيز خطته الاستراتيجية لنشر ثقافة لعبة البيكل بول بين مختلف فئات المجتمع، وتوفير برامج تدريبية وبطولات تنافسية تسهم في رفع مستوى الرياضة محلياً وإقليمياً.



وتُعد «بيكل بول» من الرياضات الحديثة الأسرع نمواً عالمياً، حيث تمزج بين التنس والريشة الطائرة و«بينغ بونغ»، وتتميز بسهولة ممارستها وملاءمتها لمختلف الأعمار، ما يجعلها إضافة نوعية إلى المشهد الرياضي في الدولة.



ويؤكد هذا القرار التزام دولة الإمارات بدعم التنوع الرياضي وتشجيع الممارسات الجديدة، التي تعزز من جودة الحياة والصحة المجتمعية، وترسّخ مكانة الدولة كوجهة رائدة للرياضة والابتكار.