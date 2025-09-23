«ذكاء اصطناعي» يحتال باسم نجم التنس



حذر نجم التنس الإسباني المعتزل رافاييل نادال من مقاطع الفيديو المزيفة التي يقدم فيها نصائح مالية على الإنترنت، ومن مخاطر الذكاء الاصطناعي.

وصرح نادال، اليوم الثلاثاء، بأنه لم يصادق مطلقاً على أي من هذه المقاطع أو رسائلها.



وكتب نادال على تطبيق (لينكدإن): «أود أن أشارككم هذه الرسالة التحذيرية وهو أمر غير مألوف في حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه ضروري».

وأضاف: «في الأيام الأخيرة، وبالتعاون مع فريقي، رصدنا مقاطع فيديو مزيفة متداولة على بعض المنصات. هذه المقاطع معدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تظهر شخصية تقلد صورتي وصوتي. في هذه المقاطع، تنسب إلي زوراً نصائح أو مقترحات استثمارية، وهي في الحقيقة ليست صادرة عني».



وشدد نادال على أنها «إعلانات مضللة، لا تمت له بصلة».





وتحدث نادال أيضاً عن التحدي الذي يواجهه المجتمع في تعلم التمييز بين ما هو حقيقي وما هو مزيف، و«تعزيز الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتكنولوجيا».أشار أسطورة اللعبة البيضاء: «الابتكار دائماً إيجابي عندما يخدم الناس، ولكن يجب أن نظل على دراية بمخاطره ونتصرف بعقلانية».



وأتم تصريحاته قائلاً «الذكاء الاصطناعي أداة ذات إمكانات هائلة، قادرة على تحقيق تقدم هائل في التعليم والطب والرياضة والاتصالات. ومع ذلك، يمكن إساءة استخدامه أيضا، مما يؤدي لإنتاج محتوى مزيف يثير البلبلة وربما يخدع الكثيرين»