«زايد العليا» تنظم مهرجان أصحاب الهمم لكرة المضرب



نظّمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع نادي أبوظبي لكرة المضرب، «مهرجان أصحاب الهمم لكرة المضرب» في مدينة العين، وذلك بمناسبة افتتاح مركز العين لكرة المضرب بمقر مركز العين للرعاية والتأهيل (مدرسة الهمة)، التابع للمؤسسة.

وأكد عبدالله الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا أن تنظيم هذا المهرجان الرياضي المميز يعكس التزام المؤسسة العميق في تمكين أصحاب الهمم من خلال الرياضة، وقال: «نحن نؤمن أن الرياضة تعد وسيلة حيوية لدعم التمكين الاجتماعي والرياضي لأصحاب الهمم، وهذه الفعالية تعد خطوة مهمة نحو استكشاف المواهب الجديدة ودعمها لتمثيل الإمارات في المحافل الرياضية الدولية».