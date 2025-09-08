ألكاراز يزيح سينر ويعتلي صدارة تصنيف الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين

اعتلى الإسباني كارلوس ألكاراز صدارة التصنيف الصادر من الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، اليوم الاثنين، بعد تتويجه ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وتمكن اللاعب الإسباني من إزاحة الإيطالي يانيك سينر من صدارة التصنيف، التي احتلها لـ 65 أسبوعا، بعدما تغلب عليه أمس الأحد في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بنتيجة 6 / 2 و3 / 6 و6 / 1 و6 / 4.

وعاد ألكاراز إلى القمة للمرة الأولى منذ عام 2023، بعدما حصد ثاني ألقابه في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وسادس ألقابه في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).

ولم تشهد قائمة العشر الأوائل تغييرات كبيرة باستثناء صعود الصربي نوفاك ديوكوفيتش ثلاثة مراكز، وذلك بعد انطلاقته في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، التي ودعها من الدور قبل النهائي، ليحتل المركز الرابع.

وتراجع الأمريكي تايلور فريتز مركزا، فيما تراجع البريطاني جاك دريبر مركزين، وقفز الإيطالي لورينزو موسيتي مركزا.

وفيما يلي قائمة بالمصنفين العشرة الأوائل:

1 - كارلوس ألكاراز 11540 نقطة

2 - يانيك سينر 10780 نقطة

3- ألكسندر زيفيرف 5930 نقطة

4 - نوفاك ديوكوفيتش 4830 نقطة

5 - تايلور فريتز 4675 نقطة

6 - بن شيلتون 4280 نقطة

7 - جاك دريبر 3690 نقطة

8 - أليكس دي مينور 3545 نقطة

9 - لورينزو موسيتي 3505 نقطة

10 - كارين خاشانوف 3280 نقطة