ديوكوفيتش يعلن نهاية شراكته مع مدربه موراي



انتهت العلاقة بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي يعاني على صعيد النتائج منذ 2024، واللاعب السابق، ومدربه منذ نهاية العام الماضي، الإسكتلندي أندي موراي، وفقاً لما أعلن الفائز بـ 24 لقباً كبيراً في بطولات الغراند سلام، الثلاثاء.

كتب ديوكوفيتش، البالغ 37 عاماً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي «شكراً لك، المدرب أندي، على كل العمل الجاد والمرح والدعم الذي قدمته لي خلال الأشهر الستة الماضية، سواء داخل الملعب أو خارجه. لقد استمتعت بتوطيد صداقتنا». فاجأ ديوكوفيتش عالم الكرة الصفراء في نوفمبر الماضي، عندما قال إنه عيّن موراي المعتزل حديثاً، والذي لم يكن يملك أي خبرة تدريبية، للانضمام إلى طاقمه التدريبي.