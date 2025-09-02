مشجع يحاول فتح حقيبة الإيطالي سينر في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

تأهل الإيطالي يانيك سينر، دون صعوبة، خلال مباراته بالدور الرابع من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس «فلاشينج ميدوز»، بعد فوز سهل على ألكسندر بوبليك ليصعد إلى الدور ربع النهائي، لكن المصنف الأول عالمياً كاد يخسر شيئاً آخر أثناء مشاركته.

فقد حاول مشجع فتح حقيبة سينر، وذلك عندما توجه اللاعب الإيطالي «24 عاماً» إلى المدرجات ليعطي منشفة للمشجعين ويلتقط صورة، لكن أحد أفراد الأمن أوقف المشجع سريعاً، فيما ابتعد سينر عن مدرج الجماهير.

لكن سينر لم يتطرق لهذا الموقف المحرج في لقاء عقب المباراة التي فاز فيها بمجموع أشواط 6 / 1 في المجموعات الثلاث، على الكازاخستاني بوبليك.

ويستعد سينر لمواجهة مواطنه لورينزو موسيتي على بطاقة التأهل لنصف النهائي في بطولة غراند سلام، حيث يسعى للفوز ببطولة أمريكا المفتوحة للمرة الثانية، والخامسة في البطولات الكبرى.