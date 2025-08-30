اتحاد التنس يستعين بالذكاء الاصطناعي لموقعه الإلكتروني

عزز اتحاد الإمارات للتنس موقعه الإلكتروني الرسمي بتطبيقات جديدة في الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز العمل الإعلامي والمساهمة بنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس بشكل أوسع، وأكد الأمين العام للاتحاد ناصر يوسف المرزوقي، أن الإجراءات الجديدة تأتي وفقاً للتوجيهات الحكومية بضرورة استثمار تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي واستخدام أفضل المواصفات العالمية لتطوير المردود العام، وبما يساهم برصد أفضل لأخبار البطولات التي ينظمها الاتحاد بحيث يتم نشرها بشكل فوري، كما سيتم لاحقاً رصد جميع الأخبار التي يتم نشرها في الصحف الرسمية والمواقع الإلكترونية الأخرى وحسابات التواصل الاجتماعي ما يسهم بإيصال المعلومة للمتابعين وخصوصاً اللاعبين والإداريين والمدربين، كما يسهم بتعزيز العمل بالاستدامة الرياضية بالاستفادة من الحلول الرقمية المتاحة لكي يبقى الرياضيون على تواصل مستمر.

وتابع المرزوقي: أن التطبيق الحالي لن يقتصر دوره على رصد الأخبار ونشرها بل إلى توفير معلومات رياضية تسهم بنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس ما يجعل الموقع الإلكتروني للاتحاد مفيداً بشكل أكبر، موضحاً أن أجندة اتحاد التنس السنوية تضم عدداً كبيراً من البطولات المحلية والدولية التي ينظمها أو يسهم بالإشراف على تنظيمها وأن الكثير منها تحتاج للإعلان المبكر عنها وبما يسهم باستعدادات مبكرة للاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية، مؤكداً أن الآلية الجديدة تسهم بتحليل البيانات والمعلومات المتوفرة ما سيسام بشكل فعال بتطوير ثقافة ممارسة رياضة التنس مستقبلاً.