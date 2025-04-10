ناصر المرزوقي: سعيدة إسماعيل موهبة متميزة ينتظرها مستقبل واعد في التنس



وصف الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس ناصر يوسف المرزوقي لاعبة المنتخب الوطني سعيدة إسماعيل 14 سنة بأنها من المواهب الشابة المتميزة والتي ينتظرها مستقبل واعد خلال السنوات المقبلة وذلك بعد تحقيقها عدداً مميزاً من البطولات المحلية والدولية وهي مشروع يدعم استكشاف مواهب جديدة في التنس مستقبلاً. ﻿

من جهتها عبرت سعيدة إسماعيل عن طموحها في المشاركة في بطولات دبي للسوق الحرة، ومبادلة والحبتور في المستقبل القريب وتحقيق نتائج مميزة تقودها لرفع علم الإمارات في المحافل الدولية، إضافة إلى المشاركة الفاعلة في بطولات الشباب الدولية التي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس بالتعاون مع الاتحاد الدولي سنوياً في ملاعب دبي والفجيرة مشاركة لاعبات مميزات من مختلف دول العالم.

وأكدت اللاعبة التي تبلغ من العمر 14 سنة وتتمتع بمواهب فنية وذهنية مميزة أنها تطمح لتمثيل تنس الإمارات بأفضل ما يمكن، وأنها ستكون في غاية السعادة للنجاح مستقبلاً بالفوز في بطولات جديدة، وأن تواصل رفع علم الإمارات عالمياً، كما سنح لها ذلك في الكثير من البطولات وقدمت شكرها لاتحاد الإمارات للتنس لدعم تطلعاتها ولتوفير فرصة ثمينة من شأنها تطوير إمكاناتها الفنية وتعزيز الانتصارات.

وعبرت اللاعبة عن سعادتها للنتائج المميزة التي حققتها في البطولات التي شاركت بها في فئتها العمرية والفوز بالمراكز المتقدمة في الكثير من البطولات وأبرزها المركز الأول في بطولة أوروبا للتنس في سويسرا، وبطولة بانيا لوكا في البوسنة والهيرسك، وفي بطولات تركيا وقيرغيزستان وقطر، إضافة إلى عدد كبير من البطولات التي حلت بها في أحد المركزين الثاني أو الثالث، وأكدت أنها تطمح مستقبلاً للمشاركة في أقوى البطولات.