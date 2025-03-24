منتخب المكسيك يتوج بلقب دوري أمم كونكاكاف لأول مرة في تاريخه

توج منتخب المكسيك بلقب دوري أمم كونكاكاف لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على بنما بنتيجة 2 / 1 في المباراة النهائية التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية مساء الأحد (فجر الإثنين بتوقيت غرينتش).

تقدم منتخب المكسيك بهدف مبكر سجله راؤول خيمينيز مهاجم فولهام الإنجليزي بعد مرور ثماني دقائق، وأدرك منتخب بنما التعادل بهدف أدالبيرتو كاراسكيا في الدقيقة 45+2 لينتهي الشوط الأول بكفة متساوية.

وانتزع المنتخب المكسيكي اللقب بهدف قاتل سجله راؤول خيمينيز من ركلة جزاء في الدقيقة 92.

وكان خيمينيز سجل هدفي المكسيك في الفوز على كندا 2 / صفر في مباراة الدور قبل النهائي، بينما فجر منتخب بنما مفاجأة مدوية بالفوز 1 / صفر على المنتخب الأمريكي الفائز بأول ثلاث نسخ من البطولة.

وبعيدا عن منصة التتويج، فاز منتخب كندا على المنتخب الأمريكي بنتيجة 2 / 1 ليحقق الميدالية البرونزية.

سجل تاني أولواسي وجوناثان ديفيد هدفي كندا في الدقيقتين 27 و59، بينما أحرز باتريك أجيمانج هدف المنتخب الأمريكي الوحيد في الدقيقة 35.