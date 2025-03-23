تتويج الفائزين بـ«رمضانية موظفي حكومة الشارقة» للبادل تنس

توّج الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، مساء أول من أمس، فريق مجموعة بيئة الفائز ببطولة منافسات البادل تنس للرجال ضمن بطولة نادي موظفي حكومة الشارقة الرمضانية للألعاب الرياضية، وذلك في مركز «بادل أرينا»، وتمكّن فريق مجموعة بيئة من حصد لقب البطولة بعد فوزه بالمباراة النهائية على فريق هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، فيما حل فريق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية ثالثاً.

شهدت البطولة إقبالاً كبيراً من موظفي الجهات الحكومية، حيث تنافس 34 فريقاً مثلوا 28 جهة حكومية بمجموع 68 لاعباً، وتنافست الفرق على تقديم مستويات قوية، كما تميّزت البطولة بحضور جماهيري لافت من محبي رياضة البادل تنس، والذين تفاعلوا مع مجريات المباريات، ما عزّز الأجواء الرياضية الجميلة التي سيطرت على البطولة.

كما حضر النهائي أحمد حمد السويدي، رئيس مجلس إدارة نادي موظفي حكومة الشارقة، وأحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وأعضاء مجلس إدارة النادي ومسؤولو وممثلو الجهات المشاركة.