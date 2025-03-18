شيخة الشامسي وموزة المناعي بطلتا «البادل تنس» لموظفي حكومة الشارقة

اختُتمت مساء أول من أمس منافسات تنس البادل للسيدات، ضمن بطولة نادي موظفي حكومة الشارقة الرمضانية للألعاب الرياضية، والتي تستمر حتى الجمعة المقبلة، بمشاركة 32 فريقاً يمثلون مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، وتُقام المنافسات في مركز «بادل أرينا» على شارع مليحة.

حيث يتنافس المشاركون ضمن أجواء رياضية حماسية تعكس التنامي الكبير لشعبية رياضة البادل بين موظفي حكومة الشارقة.

شهدت البطولة أداءً قوياً من الفرق المشاركة، حيث تنافست لاعبات 16 فريقاً في مباريات حماسية عكست مدى تطور هذه الرياضة بين الموظفات، وفازت بالمركز الأول شيخة الزري الشامسي من الشارقة لإدارة الأصول وموزة المناعي من مجلس سيدات أعمال الشارقة.

ونالت المركز الثاني ميرة بن ساحوه السويدي من الشارقة لإدارة الأصول وعائشة الزري الشامسي من دائرة العلاقات الحكومية، وفازت بالمركز الثالث علياء عبدالوهاب بيشوه من الشارقة لإدارة الأصول وحمدة أسامة الدوخي من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

تم تتويج الفائزات وسط أجواء احتفالية من الحضور الذين أشادوا بالمستوى الفني المتميّز للمشاركات، والروح الرياضية العالية التي سادت المنافسات.

على جانب آخر، انطلقت مساء أول من أمس منافسات تنس البادل للرجال، وتقام البطولة وفق نظام المجموعات، حيث تتأهل الفرق المتصدرة إلى الأدوار الإقصائية التي تبدأ من دور الـ16، ثم ربع النهائي، فالنصف النهائي، وصولاً إلى النهائي.