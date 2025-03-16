الإسباني "الكاراز" حامل لقب "إنديان ويلز للتنس" يودع البطولة

ودع الإسباني كارلوس الكاراز، "حامل لقب النسختين الماضيتين"، الذي تراجع إلى التصنيف 3 عالميا، منافسات بطولة إنديان ويلز للماسترز للتنس فئة 1000 نقطة، المقامة حاليا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد خسارته اليوم في نصف النهائي أمام البريطاني جاك درابر، المصنف 14 عالميا بمجموعتين لمجموعة واحدة 6-1، و0-6، و4 - 6.

ويواجه جاك درابر، في المباراة النهائية غدا، نظيره الدنماركي هولجر رون، المنصف 13 عالميا والذي تأهل للنهائي بعد فوزه على الروسي دانييل ميدفيديف، المنصف 6 عالميا بمجموعتين 7-5، و6-4.

وعلى صعيد فردي السيدات تلتقي اليوم في المباراة النهائية كل من البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميا، مع الروسية ميرا أندريفا، المصنفة 11 عالميا، بعد تأهلهما على حساب كل من الأمريكية ماديسون كيز، والبولندية ايغا شفيونتيك على الترتيب.