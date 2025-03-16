علياء بوجسيم: الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للتنس

تؤكد الإمارات يوماً بعد يوم مكانتها كإحدى أهم الوجهات العالمية لرياضة التنس، مستفيدة من النجاحات المتواصلة التي تحققها في استضافة أكبر البطولات الدولية، والتي تستقطب نخبة لاعبي ولاعبات العالم، ولم تقتصر إنجازات الدولة على الجانب التنظيمي فحسب، بل أصبحت الإمارات أيضاً بيئة رياضية متكاملة توفر للاعبين واللاعبات فرصاً لصنع الإنجازات التاريخية.

ويعد نجاح بطولتي «سوق دبي الحرة للتنس» و«مبادلة أبوظبي المفتوحة» خير دليل على التطور الكبير الذي تشهده رياضة التنس في الدولة، حيث شهدت البطولتان مشاركة واسعة من أبرز المصنفين عالمياً، ما جعل منهما محط أنظار الجماهير والمتابعين حول العالم.

وأكدت علياء بوجسيم، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، أن هذه البطولات تعكس المكانة المرموقة التي باتت تحتلها الإمارات على خارطة التنس الدولي، مشيرة إلى أن الدولة توفر بيئة رياضية استثنائية بفضل بنيتها التحتية المتطورة، والتنظيم الاحترافي، والدعم المستمر من القيادة الرشيدة.

وقالت بوجسيم: نجاح بطولتي «سوق دبي الحرة للتنس» و«مبادلة أبوظبي المفتوحة» يعكس مكانة الإمارات وجهة عالمية للتنس، حيث تستقطب البطولتان أفضل اللاعبين واللاعبات سنوياً، بفضل التنظيم الاحترافي، والمرافق العالمية، والدعم الكبير من الجهات الرياضية، والحضور الجماهيري من مختلف الجنسيات التي تعيش على أرض الدولة، هذا النجاح يؤكد قدرة الإمارات على استضافة الفعاليات الكبرى، مما يعزز حضورها على خارطة التنس الدولي.

قفزات نوعية

وأضافت بوجسيم أن التنس في الإمارات يواصل تحقيق قفزات نوعية، سواء على مستوى استضافة البطولات الكبرى أم استقطاب اللاعبين العالميين، وهو ما يعزز من شعبية اللعبة محلياً ويفتح المجال أمام المواهب الإماراتية للاحتكاك بالمستويات العالمية. وأردفت: «يعمل اتحاد الإمارات للتنس على دمج المواهب الوطنية في البطولات العالمية لرفع مستواهم وتعزيز شعبية اللعبة محلياً، من خلال إتاحة الفرصة للاعبين للاحتكاك بالمستويات الدولية واكتساب خبرات تسهم في تطوير أدائهم، كما يوفر الاتحاد برامج تدريبية متخصصة تشمل معسكرات دولية وتعاوناً مع أكاديميات عالمية، إلى جانب منح بطاقات المشاركة المباشرة للاعبين المحليين، مما يمكنهم من التنافس على مستويات عالية ويساهم في انتشار اللعبة بين الأجيال الجديدة».

مشاركة عالمية

وحول قوة بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة هذا العام، والتي شهدت مشاركة 7 من أفضل 20 لاعبة عالمياً، قالت بوجسيم: «استقطاب هذه النخبة من اللاعبات يعكس المكانة العالمية المتزايدة للإمارات، فإشادة النجمات بحسن الضيافة والإمكانات المتطورة في الدولة، واختيارهن لها كوجهة تدريبية، يرسخ مكانتها وجهة رئيسية للتنس، سواء للمنافسة أم الاستعداد للمواسم المختلفة». وأضافت: «الإمارات دولة الفرص بالفعل، وفوز اللاعبة السويسرية بليندا بنشيتش بالبطولة بعد عام من الغياب يعد مثالاً رائعاً على هذه الفرص، لحظة دخولها الملعب مع ابنتها وفوزها أمامها تمثل واحدة من أجمل اللحظات التي تجسد روح الإمارات كأرض تتيح للأبطال العودة والتألق، مما يعكس دعم الدولة المستمر للرياضة ولأجيال المستقبل»، أما عن بطولة سوق دبي الحرة للتنس، فقد أشادت بوجسيم بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأخيرة، قائلة: «تتويج ستيفانوس تسيتسيباس وميرا أندريفا يعزز مكانة الإمارات كإحدى أبرز الدول المستضيفة لأحداث التنس العالمية، البطولة لا تقتصر على النجاح الرياضي فحسب، بل تمنح اللاعبين الفرصة لتسجيل إنجازات مميزة في مسيرتهم، على سبيل المثال، كانت ميرا أندريفا من أصغر اللاعبات اللاتي حققن هذا النجاح، في حين أن تسيتسيباس حقق فوزه في البطولة، وهو لحظة تاريخية في مسيرته، حيث أضاف 500 نقطة إلى رصيده، مسجلاً إنجازاً مهماً في سجل بطولاته، هذا النوع من البطولات يوفر فرص النجومية ويسهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً رياضياً عالمياً يستقطب أفضل اللاعبين والبطولات».

تنظيم عالمي

وأشارت بوجسيم إلى أن التنظيم الاحترافي للبطولات في الإمارات يحظى بإشادة واسعة من الجميع، مضيفة: «التنظيم الدقيق والتجهيزات المتكاملة، إلى جانب موقع الدولة الاستراتيجي والانفتاح على الثقافات المختلفة، يجعل الإمارات وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، الفرق المحلية المسؤولة تعمل بكل جد واجتهاد لضمان تنظيم كل نسخة من البطولات بشكل يتماشى مع أحدث المعايير العالمية، وهو ما ينعكس في جودة التنظيم والإشادات التي نتلقاها من اللاعبين والمسؤولين».

خطط مستقبلية

وعن مستقبل رياضة التنس في الدولة، أكدت بوجسيم أن اتحاد الإمارات للتنس لديه خطط طموحة لتعزيز مكانة اللعبة في الدولة، قائلة: «نعمل على استضافة المزيد من البطولات الكبرى، وتوسيع قاعدة المشاركين في اللعبة، وإطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى دعم اللاعبين الناشئين وتطويرهم ليكونوا قادرين على المنافسة عالمياً». وختمت بوجسيم حديثها بالتأكيد على أن الإمارات مستمرة في تبني أفضل الممارسات العالمية في تطوير رياضة التنس، مضيفة: «نحن ماضون في طريقنا لترسيخ مكانتنا واحدة من أبرز دول العالم في استضافة وتنظيم بطولات التنس الكبرى، بفضل الرؤية الاستراتيجية الطموحة والتخطيط الاحترافي الذي يضمن استمرار هذا النجاح في السنوات المقبلة».