"الكاراز" و " سابالينكا" إلى ربع نهائي إنديان ويلز للتنس

واصل الإسباني كارلوس الكاراز، حملة الدفاع عن لقبه المتوج به في النسخة الماضية من بطولة إنديان ويلز ماسترز للتنس لفئة 1000 نقطة، والمقامة حاليا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد فوزه السهل اليوم على البلغاري جريجور ديميتروف بمجموعتين 6 -1، و6 -1، ليبلغ الدور ربع النهائي.

وتأهل إلى الدور نفسه أيضا البريطاني جاك دريبر بعد فوزه على الأمريكي تايلور فريتز 7- 5، و6 - 4.

وفي فئة السيدات حجزت المصنفة الأولى عالميا البيلاروسية آرينا سابالينكا مقعدها في الدور ربع النهائي من البطولة ذاتها، بعد فوزها اليوم على البريطانية سوناي كارتال بمجموعتين دون مقابل 6 - 1، و6 - 2 في منافسات دور الـ"16".

كما شهدت منافسات هذا الدور أيضا فوز الروسية ليودميلا سامسونوفا على الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة 6 عالميا، بمجموعتين دون مقابل 6 - 0 ، و6 - 4 لتتأهل سامسونوفا إلى الدور ربع النهائي.

وفازت أيضا الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 5 عالميا على الأوكرانية دونا فيكيتش بمجموعتين لمجموعة 4 - 6، و7 - 6، و6 - 3، لتتأهل إلى الدور ربع النهائي.