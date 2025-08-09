ناصر المرزوقي: نقلة نوعية في بطولات التنس بقية الموسم الحالي 2025

كشف ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، عن اعتماد خطة البطولات التي سيتم تنظيمها في الربع الرابع والأخير من مسابقات الموسم الحالي، التي ستنطلق في 30 أغسطس الجاري من خلال بطولة «Tennis 360»، التي ستقام في صالة أكاديمية 360 المغلقة في دبي.

وأضاف: «ستتضمن أجندة بقية الموسم انطلاق منافسات الجولة السادسة من سلسلة بطولات مبادلة، التي ينظمها اتحاد التنس بالتعاون مع «مبادلة للاستثمار»، وذلك في 5 سبتمبر المقبل من خلال إقامة بطولتي «هاب تنس»، و«توسه سبورتس أكاديمي»، إضافة إلى 37 بطولة أخرى خلال الشهر المقبل».

وثمن المرزوقي الجهود التي رافقت تنظيم البطولات الدولية، مشيداً بالجهود التي بذلت من قبل المنظمين، ومثمناً ثقة الاتحادين الدولي والآسيوي للتنس، وجهود أكاديميات التنس بالدولة في تنظيم البطولات المحلية، مؤكداً أنها أسهمت بنقلة نوعية.

وذكر أن الربع الأخير من الموسم الحالي سيشهد نقلة نوعية في البطولات الدولية، حيث سيتم تنظيم 7 بطولات دولية لمختلف الفئات العمرية، ونحو 150 بطولة محلية، ما يؤمن الاستدامة في تنظيم البطولات لمواصلة العمل على تعزيز نشر ثقافة ممارسة رياضة التنس، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن بطولة دولية مهمة سيتم تنظيمها شهر أكتوبر المقبل.