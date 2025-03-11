حشر بن مكتوم يكرّم المواهب الوطنية في بطولات التنس العالمية

ثمّن سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، الدور الذي تلعبه المواهب الوطنية من خلال المشاركة في البطولات العالمية التي تنظم في الدولة؛ مثل بطولة سوق دبي الحرة للتنس، وبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات، جاء ذلك خلال تكريم عدد من المشاركين في الجانبين التحكيمي والتنظيمي للبطولات.

وثمّن سموه النقلة النوعية لرياضة التنس في الدولة وذلك من خلال تنظيمها واستضافتها للبطولات الدولية على مستوى الرجال والسيدات ولأعمار الشباب لكلا الجنسين، مشيداً بالمكانة المتميزة التي يتمتع بها اتحاد الإمارات للتنس.

وذلك خلال الاستقبال الذي حضره نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أحمد عبدالملك أهلي، والأمين العام ناصر يوسف المرزوقي، وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الإعلام والشراكات خليفة بن هندي، وعضو مجلس الإدارة علياء بوجسيم، ومسؤولي الاتحاد ونخبة من اللاعبين ووسائل الإعلام بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كما ثمن جهود اتحاد الإمارات للتنس لخططه الداعمة لنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس بشكل متميز من خلال البيئة المثالية التي توفرها لممارسي اللعبة في الإمارات من المواطنين والمقيمين بدعم أندية وأكاديميات التنس وتنظيمها للمنافسات بشكل دوري.

وهو الأمر الذي مهد لاستكشاف مواهب مواطنة تثري مسيرة رياضة التنس في الإمارات، وأشاد بالنجاح التنظيمي الذي يقوم به الاتحاد خلال استضافته وتنظيمه لبطولات الشباب الدولية والبطولات المحلية وعبر عن سعادته للتطور الذي يشهده حكام التنس المواطنون، ومشيداً بجهود الاتحاد في هذا الجانب متمنياً وصولهم لأعلى الدرجات مستقبلاً.

كما كرم سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم عدداً من مسؤولي الاتحاد وعدداً من اللاعبين الموهوبين من لاعبي المنتخب الوطني للناشئين والشباب والمواهب المبكرة، متمنياً لهم مواصلة تطوير أنفسهم لتمثيل الإمارات في الاستحقاقات الدولية المقبلة.

بدورها، تقدمت أسرة الاتحاد بالشكر والتقدير لسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم للدعم ولرعاية المتميزين مما يشكل دفعة هائلة للمواهب الوطنية، وكذلك يشجع الاتحاد بتنفيذ خططه التطويرية بشكل مستدام ومؤثر على الجانبين المحلي والدولي، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المكاسب التي تعزز من مستوى الرياضة ودعم المواهب الوطنية.