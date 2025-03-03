اليوناني تسيتسيباس: قضيت أجمل لحظات حياتي في دبي

أكد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس البطل الجديد لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، أنه عاش تحدياً مع نفسه لتحقيق لقب النسخة الـ33 وذلك بعدما عاش تجربة خسارة النهائيين المتتاليين من السويسري روجيه فيدرر ثم الصربي نوفاك ديوكوفيتش قبل 5 سنوات، مشيراً إلى أن تلك الخسارة ساعدته على الفوز هذه المرة، وقال: من الرائع أن أفوز باللقب هنا، لقد خسرت نهائيين ولم يكن من السهل التعامل مع الأمر، وخاصةً حينما تقترب كثيراً من عنوان ما، فإن هناك الكثير من الأشياء التي تتبادر إلى ذهنك، لقد تعاملت مع تلك المشاعر في وقت مبكر جداً وبشكل جيد.

وأضاف: لقد أحدث ذلك فرقاً كبيراً منذ تلك النهائيات الأخرى التي لعبتها في الماضي، والطريقة التي أديت بها فيها، وأنا فخور للغاية بالطريقة التي قاتلت بها ولكن أيضاً بالطريقة التي غزوت بها الملعب وتعاملت مع تلك القرارات في نقاط معينة كان عليّ أن أتوصل إلى شيء جيد.

وحسم تسيتسيباس اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية أول من أمس على الكندي فيليكس أوجيه الياسيم المصنف 21 عالمياً وبنتيجة 6 - 3 و6 - 3.

استرخاء

وعن وصوله 3 مرات من بين 4 مشاركات في البطولة وعلاقته بدبي قال النجم اليوناني: أزور دبي منذ سنوات عديدة، من أجل فترة الإعداد ما قبل الموسم، لقد كانت دائماً وجهتي قبل الموسم أكثر من عقد من الزمن، لقد قضيت أجمل لحظات حياتي فيها، لأن فترة ما قبل الموسم هي على الأرجح الفترة التي تشعر فيها بأكبر قدر من الاسترخاء والأقل توتراً حينما تكون في جولة التنس. لقد أمضيت وقتاً طويلاً في دبي، لقد خضت مباراتين نهائيتين هنا، وهذا جيد، ولكن شعرت دائماً بأن هناك شيئاً مفقوداً، ولذلك أنا سعيد بالفوز باللقب.

وأوضح تسيتسيباس أن الفوز بأول لقب له من فئة 500 نقطة أهم بكثير من العودة إلى المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي، وقال: أريد الحديث أكثر عن اللقب، لقد كنت في المراكز العشرة الأولى من قبل، ليس الأمر كأنني لست سعيداً بالعودة إلى المراكز العشرة الأولى، ولكنني أشعر بأن التركيز ينصب على الفوز ببطولة دبي، وخاصة بعدما فشلت مرتين. ولذا لم أكن مستعداً لخسارة المباراة النهائية للمرة الثالثة، كان هذا بالتأكيد شيئاً أكثر تحفيزاً للخروج لاستعادة هذا التصنيف والفوز باللقب معاً.

أهداف

وعن أهدافه في باقي المشوار في الموسم الجديد قال تسيتسيباس: أتطلع إلى التحسن بشكل مستمر، هناك أشياء يمكنني التركيز عليها أكثر قليلاً، لمحاولة كسر هذا النوع من الاختلاف الذي قد يقودني إلى شيء أفضل، أركز على تلك التحسينات الصغيرة التفصيلية التي يمكنني إجراؤها في طريقة لعبتي، من الواضح أن الأمر لن يتم بين عشية وضحاها، بل سيستغرق بعض الوقت، ولكنني ملتزم هذه العملية.

وعن لقاء بعض المشجعين اليونانيين ومن بينهم شقيقان يبلغان من العمر 10 و12 عاماً، يقيمان في دبي استلهما ممارسة التنس منه، قال النجم اليوناني: «أعتقد بأن هذه اللحظات تسهم في شعبية الرياضة وخاصة في بلد صغير مثل اليونان، هناك اهتمام متزايد، أشعر بأن التنس رياضة شعبية بحد ذاتها، قبل عامين تقريباً أو عشرة أعوام مضت، لم تكن رياضة التنس تحظى بشعبية كبيرة كما هي الآن، أشعر بالرضا في أعماقي لأنني جزء من هذا الإسهام، شخصياً أريد أن ينمو أكثر.

أطمح إلى أن أجعلها واحدة من الرياضات المفضلة في بلدي للأطفال لحضورها أو ممارستها. وختم: من الواضح أنني أحاول أن أكون قدوة لهؤلاء الأطفال الصغار في موطني اليونان. وأود أن أرى الكثير منهم يبرزون ويصبحون أبطالاً في المستقبل».