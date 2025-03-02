حشر بن مكتوم يتوّج تسيتسيباس بطلاً لـ«تنس دبي»

توّج سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مساء أمس، اللاعب ستيفانوس تسيتسيباس الفائز بلقب بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة لتنس الرجال في دورتها الـ 33؛ إحدى بطولات رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة في فئة المنافسات الفردية، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم على الملعب المركزي في استاد دبي للتنس التابع لسوق دبي الحرة، ليختتم أسبوعاً مليئاً بالمنافسات القوية والأداء المميز.

ونجح تسيتسيباس في الفوز بكأس بطولة الرجال في المباراة النهائية التي أقيمت وسط حضورٍ كبير مساء أمس، حيث تفوق على منافسه فيليكس أوجيه ألياسيم بنتيجة «6 ـ 3، 6 ـ 3».وشهد اليوم الختامي حضور راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، وصلاح تهلك، مدير بطولة سوق دبي الحرّة المفتوحة للتنس ونائب المدير العام لسوق دبي الحرّة، وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس لشؤون التسويق في سوق دبي الحرة.وشهدت الدورة الحالية لبطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، التي تعد إحدى أبرز الفعاليات الرياضية العالمية التي تستضيفها دبي، مباريات قوية بين أفضل لاعبي التنس في العالم في فئتي الفردي والزوجي، تنافسوا على مدى أسبوع لنيل اللقب.

ومن جهةٍ أخرى، حقق اللاعبان يوكي بهامبري وأليكسي بوبيرين انتصاراً على هاري هيليوفارا وهنري باتن في الملعب الرئيسي في نهائي منافسات الزوجي بنتيجة «3 ـ 6، 7 ـ 6، 10 ـ 8» وسط تشجيع كبير من الجماهير.

وقال سيدامبي: تستمر بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس في جذب أفضل لاعبي ولاعبات التنس كل عام، حيث تحظى بطولتا السيدات فئة 1000 والرجال فئة 500 بشعبية كبيرة على أجندة الجولة العالمية.