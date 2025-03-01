حشر بن مكتوم يتوج تسيتسيباس بطلاً لـ«تنس دبي»



توّج سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بلقب النسخة 33 من بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال فئة 500 نقطة، والتي أقيمت منافساتها تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 3.4 ملايين دولار.

شهد حفل ختام البطولة، سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبحضور راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة رئيس اللجنة المنظمة لبطولات سوق دبي الحرة للتنس، وصلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرّة للتنس نائب المدير العام لسوق دبي الحرّة، وناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس؛ وشينيد السباعي، نائب الرئيس الأول للتسويق في سوق دبي الحرة.

وفاز تسيتسيباس المصنف 11 عالمياَ في المباراة النهائية على الكندي فيليكس أوجيه – الياسيم المصنف 21 عالمياً بنتيجة 6-3

و6-3 في ساعة و29 دقيقة، ليصبح أول لاعب يوناني يحقق اللقب، وحصل تسيتسيباس على جائزة مالية تقدر بـ605,530 دولاراً، و500 نقطة، ما يمكنه من دخول قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم في التصنيف الجديد لرابطة تنس المحترفين.

ونجح تسيتسيباس في تحقيق لقبه الأول في دبي بعدما خسر نهائيين سابقين، الأول في من السويسري روجيه فيدرر في 2019،

والثاني أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نهائي 2020.

وفي مشواره نحو اللقب 12 في مسيرته الاحترافية، أطاح اللاعب اليوناني الإيطالي لورنزو سونيغو من الدور الأول، والروسي كارين خاشانوف من الدور الـ16 والإيطالي ماتيو بيرتيني في ربع النهائي والهولندي تالون غريكسبور في نصف النهائي.

وأوضح تسيتسيباس، أنه فخور بالطريقة التي لعب فيها في دبي وبحصوله على أول لقب فئة 500 نقطة في مشواره الاحترافي، مشيراً إلى أنه لطالما تمنى الفوز بلقب بطولة دبي التي تحظى بمكانة رفيعة في قلبه.

وكذلك حصل الثنائي المكون من الأسترالي ألكسي بوبيرن والهندي يوكي بامبري على لقب فئة الزوجي بعد تغلبهما على الثنائي المكون من الفنلندي هاري هيليوفارا والبريطاني هنري باتن بنتيجة 6-3 و6-7 و8-10.