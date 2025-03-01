الثالثة ثابتة.. اليوناني تسيتسيباس بطلًا لـ"تنس دبي"

حقق اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف 11 عالميًا، لقب النسخة 33 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس، فئة 500 نقطة، وذلك بفوزه في المباراة النهائية، مساء اليوم، على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنف 21 عالميًا، بنتيجة 6-3 و6-3 في ساعة و29 دقيقة.

شهدت المجموعة الأولى مستوى متقاربًا بين اللاعبين في البداية، قبل أن يفرض تسيتسيباس سيطرته عليها ويستغل بعض الأخطاء من جانب ألياسيم حتى حسمها بفارق 3 نقاط (6-3). وتكرر السيناريو ذاته في المجموعة الثانية، التي حسمها تسيتسيباس 6-3 أيضًا.

ونجح تسيتسيباس في تحقيق لقبه الأول في دبي، بعدما خسر نهائيين سابقًا، الأول أمام السويسري روجيه فيدرر في عام 2019، والثاني أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نهائي عام 2020.

وفي مشواره نحو اللقب الـ12 في مسيرته الاحترافية، أطاح تسيتسيباس في دبي بأربعة أسماء كبيرة في عالم التنس، هم الإيطالي لورنزو سونيغو من الدور الأول، والروسي كارين خاشانوف من دور الـ16، والإيطالي ماتيو بيرتيني في ربع النهائي، والهولندي تالون غريكسبور في نصف النهائي.

وبتتويجه بلقب النسخة 33 لبطولة دبي، حصل تسيتسيباس على جائزة مالية تقدر بـ 605,530 دولارًا، و500 نقطة، ما يمكنه من دخول قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم في التصنيف الجديد لرابطة محترفي التنس.