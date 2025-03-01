تسيتسيباس والياسيم في نهائي «تنس دبي»

يلتقي اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مع الكندي فيليكس أوجيه – الياسيم في نهائي منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال فئة 500 نقطة، مساء اليوم، في لقاء مثير يطمح من خلاله كل منهما للتتويج بأول ألقابه في دبي.

وتأهل تسيتسيباس المصنف 11 عالمياً إلى المباراة النهائية، بفوزه، مساء أمس، في نصف النهائي على الهولندي تالون غريكسبور بنتيجة 6 ـ 4 و 6 ـ 4 في ساعة و23 دقيقة، ليبلغ بذلك النهائي الثالث له في دبي، بعد نسخة 2019 التي خسر فيها اللقب أمام السويسري روجيه فيدرر ونسخة 2020 التي خسر فيها أيضاً فرصته الثانية في التتويج أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

من جهته حسم الياسيم، المصنف 21 عالمياً تأهله على حساب على الفرنسي كونتين هاليس المصنف 77 بفوزه عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 7 ـ 5 و 4 ـ 6 و 3 ـ 6 في ساعتين و18 دقيقة.

وأصبح الياسيم، الذي يبحث عن لقبه الثامن في مسيرته الاحترافية والثالث هذا العام، أول لاعب كندي يبلغ نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس.

وعن كيفية اكتسابه عامل الثقة في النفس، قال الياسيم: حسناً، أنا أبحث عن الثقة بطريقتين مختلفتين، أحصل عليها من خلال التحضير، وهو أمر مهم للغاية، لذا كان لدي موسم رائع، كيف تدير استعداداتك، جسدك، عقلك؟ وتكون ذكياً فيما تحتاج إلى العمل عليه، وما تحتاج إلى تعزيزه في طريقة لعبك.

وأضاف: الجزء الآخر هو الفوز بالمباريات، من الواضح أنه مع فوزك بالمباريات طوال الموسم، لا يمكنك تكرار ذلك. فلنقل أن تجربتنا في نصف النهائي هي مواجهة نقاط الضعف والمواقف الصعبة.

وعن مواجهته، لتسيتسيباس في المباراة النهائية قال الياسيم إنها مواجهة صعبة ووصف منافسه بالمقاتل الشرس، مشيراً إلى أنهما التقيا في العديد من المعارك منذ أن كانا لاعبين ناشئين.

وفي نهائي الزوجي يلتقي الثنائي المكون من الفنلندي هاري هيليوفارا والبريطاني هنري باتن مع الثنائي المكون من الأسترالي ألكسي بوبيرن والهندي يوكي بامبري وفاز هيليوفارا وباتن في نصف النهائي الأول على الهولندي روبن هاس وهندريك جيبنس بنتيجة 4 ـ 6 و 6 ـ 3 و 10 ـ 8 فيما فاز بوبيرن وبامبري في نصف النهائي الثاني على الثنائي المكون من جيمي موراي والأسترالي جون بيرس بنتيجة 6 ـ 2 و 4 ـ 6 و 10 ـ 7.