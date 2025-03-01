7 آلاف طلب تسجيل في دورة ند الشبا الرياضية

استقبلت دورة ند الشبا الرياضية أكثر من 7000 طلب تسجيل من الرياضيين المحترفين والهواة من مختلف الجنسيات والقدرات البدنية والأعمار، للمشاركة في منافسات النسخة الجديدة التي تشمل 11 لعبة فردية وجماعية؛ وهي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع، بالإضافة إلى رياضتين جديدتين هما الريشة الطائرة، والرماية مع الجري «ليزر رن».

وتنطلق مساء اليوم، منافسات النسخة الـ 12 من دورة ند الشبا الرياضية، المبادرة الرياضية الأكبر من نوعها التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، في مجمع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وكشفت اللجنة المنظمة عن اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق المنافسات، كما أعلنت عن مد فترة التسجيل في معظم الرياضات التي تشهد إقبالاً كبيراً لإتاحة الفرصة للرياضيين والرياضيات من مختلف الجنسيات للمشاركة في النسخة الجديدة، التي من المتوقع أن تسجل رقماً قياسياً في عدد المشاركين، الذين وصل عددهم العام الماضي 7149 لاعباً ولاعبة.

وتتجه الأنظار الليلة، إلى صالة البادل بمجمع ند الشبا الرياضي، التي تحتضن منافسات بطولة الاتحاد الدولي الفئة الذهبية، التي تختتم غداً قبل أن تفسح المجال لبطولة ند الشبا لفرق البادل بين 3 و7 مارس الجاري، ثم بطولة ند الشبا للزوجي المفتوح من 8 إلى 12 مارس تليها منافسات بطولة الاتحاد الدولي فئة الناشئين من 13 إلى 16 مارس، وأخيراً بطولة الفئة المحلية من 16 إلى 20 مارس.

تأكيد

وأكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية أهمية المبادرة في نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع وصقل المواهب، وقال: «لقد أصبحت دورة ند الشبا الرياضية أهم حدث رياضي مجتمعي، بفضل دعم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتشهد الدورة نمواً وتطوراً كبيراً في كل عام، ووصل عدد الرياضات التي تضمها إلى 11 لعبة رياضية متنوعة ذات جماهيرية واسعة، من بينها رياضات أولمبية ورياضات مجتمعية، يتم اختيارها بعناية كبيرة لتساهم في صقل مواهب رياضيينا وتطوير مستوياتهم، من خلال التنافس مع أقوى الرياضيين في جميع البطولات التي تضمها الدورة».

وأضاف: «لقد ساهمت دورة ند الشبا الرياضية في نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع، كما حفزت رياضيينا ونخبة الرياضيين العالميين الذين يتوجهون إلى دبي في شهر رمضان من كل عام للمشاركة والتنافس، حيث يترقب الرياضيون الهواة والمحترفين من داخل وخارج الدولة قدوم شهر رمضان في كل عام للمشاركة في فعاليات الدورة الرياضية الأكبر من نوعها، التي تتيح للجميع المشاركة فيها وخوض تجربة التنافس والتعارف مع الآخرين الفوز بالبطولات والجوائز المالية والتذكارية المميزة، كما ساهمت الدورة في استقطاب مختلف شرائح المجتمع لحضور المنافسات وتشجيع المشاركين في مظهر حضاري جميل».

ويمكن التسجيل للمشاركة في مختلف الرياضات عبر النظام الإلكتروني المعتمد للدورة من خلال الموقع الالكتروني الرسمي www.nasst.ae

وتقام بطولة شد الحبل للعام الثاني على التوالي هذه اللعبة الرياضة التراثية الشعبية التي تم إضافتها لأول مرة العام الماضي تعد نموذجاً للعمل الجماعي وروح الفريق الواحد، والإثارة التي تضيفها خصوصاً كونها رياضة منتشرة في الكثير من الدول وفي مختلف القارات، ويمارسها الأفراد من جميع الجاليات في الدولة، وتعتبر من الفعاليات المحببة التي تضيف روح من المنافسة بين المشاركين والحماس لدى الجمهور.

وتقام البطولة على مرحلتين الأولى دوري المجموعات، حيث تتكون كل مجموعة من 4 فرق وتقام المباريات بنظام الدوري من دور واحد لتحديد المراكز وتأهيل الفرق للدور الثاني، والمرحلة الثانية التي تقام بنظام خروج المهزوم، وتتكون كل مباراة من 3 أشواط.