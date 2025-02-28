تسيتسيباس يبلغ نهائي تنس دبي للمرة الثالثة

تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى نهائي منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال، فئة 500 نقطة، بفوزه، مساء اليوم، في نصف النهائي على الهولندي تالون غريكسبور بنتيجة 6-4 و6-4، في غضون ساعة واحدة و23 دقيقة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يصل فيها النجم اليوناني، المصنف 11 عالميًا، إلى المباراة النهائية، بعد نسخة 2019 التي خسر فيها اللقب أمام السويسري روجيه فيدرر، ونسخة 2020 التي خسر فيها أيضًا فرصته الثانية في التتويج أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ويلتقي تسيتسيباس في النهائي مع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنف 21 عالميًا، الذي تأهل بفوزه، مساء اليوم، في نصف النهائي الأول على الفرنسي كونتين هاليس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 7-5 و4-6 و3-6، في ساعتين و18 دقيقة.